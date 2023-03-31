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Реставрации

Горельеф головы Мефистофеля установят на фасаде дома Лишневского в Петербурге после реставрации здания

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Правда это будет лишь копия, а оригинальные части разрушенной вандалами фигуры крылатого демона уже выставляют в Центре культурного наследия. Сейчас Фонд капитального ремонта домов Петербурга ищет подрядчика, который проведет капитальный ремонт фасада дома с Мефистофелем на улице Лахтинской, 24.

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Планируется, что итоги аукциона подведут 10 апреля, а до 1 мая заключат договор на восстановление барельефа. Проект реставрации дома разработали в Фонде капитального ремонта. Он прошел согласование, а работы будут проходить под контролем КГИОП. По предварительной оценке, работ по возрождению барельефа Мефистофеля обойдутся в 3 млн рублей.

Но перед возвращением копии Мефистофеля подрядчик должен провести комплекс работ. По сохранившимся фрагментам сделают модель барельефа, а затем — гипсовую форму. Из нее отольют детали и разместят ее на фасаде исторического здания. Завершится восстановление огрунтовкой и окраской элемента.

«Это позволит нам гарантировать детальное сходство новой скульптуры с оригиналом, которому дали вторую жизнь в стенах выставочного зала», — поделились в пресс-службе Фонда.

Дом с Мефистофелем в 1910-1911 годах создал архитектор Александр Лишневский. По одной из версий историков, прообразом для чертовски обаятельного лепного декора стал Федор Шаляпин.

Напомним, в августе 2015 года неизвестный сбил горельеф Мефистофеля. Вандалы собрали обломки горельефа и увезли на «Газели», а полиция нашла их в мусорном баке. Уголовное дело было прекращено после того, как на счет КГИОП поступили деньги на реставрацию каменного демона.

 

Как спустя семь (!) лет петербуржцы смогли добиться восстановления горельефа Мефистофеля на доме Лишневского

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