Горельеф головы Мефистофеля установят на фасаде дома Лишневского в Петербурге после реставрации здания

Планируется, что итоги аукциона подведут 10 апреля, а до 1 мая заключат договор на восстановление барельефа. Проект реставрации дома разработали в Фонде капитального ремонта. Он прошел согласование, а работы будут проходить под контролем КГИОП. По предварительной оценке, работ по возрождению барельефа Мефистофеля обойдутся в 3 млн рублей.

Но перед возвращением копии Мефистофеля подрядчик должен провести комплекс работ. По сохранившимся фрагментам сделают модель барельефа, а затем — гипсовую форму. Из нее отольют детали и разместят ее на фасаде исторического здания. Завершится восстановление огрунтовкой и окраской элемента.

«Это позволит нам гарантировать детальное сходство новой скульптуры с оригиналом, которому дали вторую жизнь в стенах выставочного зала», — поделились в пресс-службе Фонда.

Дом с Мефистофелем в 1910-1911 годах создал архитектор Александр Лишневский. По одной из версий историков, прообразом для чертовски обаятельного лепного декора стал Федор Шаляпин.

Напомним, в августе 2015 года неизвестный сбил горельеф Мефистофеля. Вандалы собрали обломки горельефа и увезли на «Газели», а полиция нашла их в мусорном баке. Уголовное дело было прекращено после того, как на счет КГИОП поступили деньги на реставрацию каменного демона.