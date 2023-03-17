Дом Басевича не стали включать в список выявленных памятников

По заявке градозащитников члены комиссии провели визуальный осмотр и фотофиксацию, исследовали научно-исследовательские материалы, находящиеся в ЦГИА СПб, ЦГАКФФД СПб, архиве КГИОП, а также в открытом доступе, в том числе историко-краеведческую и справочную литературу.

На основе этих данных сделали вывод, что «в ряду творений [архитектора] А.И. Зазерского дом Басевича занимает скромное место», значительно уступая другим его работам, а также здание «не привлекало внимание исследователей при составлении списков памятников истории и культуры и вновь выявленных объектов культурного наследия в 1970-1990-е годы».

В КГИОП также напомнили, что в 2000-е годы техническое состояние дома Басевича стало стремительно ухудшаться. В 2009 году здание признали аварийным и расселили всех жильцов. В последние десять лет в постройке неоднократно вспыхивали пожары. В 2014 году его хотели включить в программу «молодежи доступное жилье», но в итоге отказались от этих планов и передали здание «Академии танца Бориса Эйфмана» для реконструкции (подразумевающей снос большей части здания).

«По результатам рассмотрения комиссия не выявила особенностей, которые могли бы служить основаниями для включения дома Басевича в перечень выявленных объектов культурного наследия», — сообщают в пресс-службе КГИОП.

Напомним, суд признал законным разрешение на строительство Академии танца Бориса Эйфмана на месте дома Басевича в Петербурге. Градозащитники подали иск в адрес службы государственного надзора и экспертизы. Они требовали признать незаконным разрешение на снос и строительство комплекса зданий. Но Куйбышевский районный суд Петербурга им отказал.

До этого градозащитники показали результаты экспертизы СК по дому Басевича. Специалисты заключили, что историческое здание можно частично реконструировать с восстановлением без сноса. Однако некоторые аварийные участки стен на последних этажах и кровлю спасти уже не получится.

Кроме того, проект по реконструкции бывшего доходного дома Басевича одобрила Главгосэкспертиза в конце 2021 года. Напомним, о том, что дом Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 планируют снести для постройки нового здания с воссозданием исторического фасада, стало известно в конце января 2020 года. Проект был разработан бюро ООО «Проектная культура» для нужд Академии танца Бориса Эйфмана — в здании разместятся «апартаменты для артистов театра». Активисты движения «Живой город» и члены петербургского отделения ВООПИиК взяли в живое кольцо исторический дом. В акции участвовали несколько десятков человек. На ней петербуржцы собирали подписи за сохранение здания. Спустя несколько дней решение снести и воссоздать дом Басевича на Большой Пушкарской отложили.