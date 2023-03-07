Как в Петербурге восстанавливают церковь святой великомученицы Екатерины — единственную в России, на куполе которой установлен ангел с крестом в руках

Одной из главных архитектурных доминант Васильевского острова стал монументальный купол церкви святой великомученицы Екатерины на Кадетской линии — единственный в Петербурге (и в стране!) увенчанный деревянной скульптурой ангела с крестом. Когда-то на территории прихода жили Ахматова и Гумилев, храм пережил революции и войны, но сегодня пришел в упадок. «Собака.ru» рассказывает, как памятник федерального значения продолжают по крупицам воссоздавать и реставрировать.
На месте современного храма в XVIII веке была полотняная церковь Живоначальной Троицы Кабардинского полка, а вскоре здесь возвели деревянную Никольскую, позже названную Екатерининской. В 1782 году по указу Святого Синода она стала «оспенной». Священники таких храмов могли входить только в те дома, где проживали заболевшие оспой или корью. В начале XIX века в Рождество здание горело — из имущества спасли лишь икону святой великомученицы Екатерины.
При Александре I возвели каменную церковь по проекту архитектора, профессора Академии художеств Михайлова. Пожертвования на строительство несли все: купцы, генералы, биржевые маклеры, крестьяне. Церковь в народе называли «купеческой», хотя основу прихода составляли артельщики с судов. Отечественная война 1812 года внесла свои коррективы — работы заняли 12 лет. В 1823 году классицистическое здание было готово и освящено петербургским митрополитом. К церкви пристроили колокольню по проекту академика Нестерова, сторожку смотрителя и часовню, куда поместили образ святой великомученицы Екатерины, спасенный при рождественском пожаре.
В церкви было три придела (пристройка к храму) : главный, освященный в честь Святого Иоанна Крестителя, второй — в честь Святого Иоанна Богослова и третий — в честь Святой Великомученицы Екатерины. Над главным на четырех тумбах с позолоченной резьбой была устроена сень из балдахина, стоявшего над гробом императрицы Елизаветы Алексеевны во время следования ее праха из Беляева в Чесьму. За престолом находилась картина с изображением Животворящего Креста, перед которым на коленях стоят патриарх Никон, царь Алексей Михайлович и супруга его Наталия Кирилловна. В 1865 году из-за ветхости ее заменили на икону Воскресения Христова, работу Брюллова. В 1907 году святые престолы и жертвенники во всех алтарях обложили белым каррарским мрамором с инкрустациями, а на верхних досках были высечены слова: «Помяни, Господи, во царствии Твоем» и имена жертвователей. Все это до наших дней не сохранилось.
Храм в форме четырехконечного креста с большим куполом на высоком барабане, декорированным 24 колоннами коринфского ордера — единственный в России, купол которого венчает скульптура ангела. После закрытия церкви в 1936 году ценности исчезли, из рук ангела вырвали крест, а ваяние измазали черной краской. Снизу фигура стала похожа на салютующего пионера, поэтому ее прозвали в народе «Ангел пустые руки» и «Пионер».
В советское время в здании получил прописку Всероссийский геолого-разведочный научно-исследовательский институт, в стены врезали бетонные перекрытия, сделав церковь четырехэтажной, а центральную часть под куполом огородили стеклом — коллектором для вентиляционных выбросов химических веществ. В 1996 памятник архитектуры вернули Санкт-Петербургской епархии, но с тех пор он нуждается в полном восстановлении.
За 200 лет деревянная скульптура ангела сильно прогнила, в 2004 году ее демонтировали и законсервировали. Реставраторы мастерской «Наследие» вырезали копию из массива лиственницы, пропитали олифой, обработали биозащитой и обили листовым свинцом. Шар привели в порядок, крест воссоздали из латуни и покрыли сусальным золотом. С 2017 года двухтонное ваяние вновь замыкает незримый треугольник вместе с золотым ангелом Петропавловского собора и бронзовым Александровской колонны, символизируя Пресвятую Троицу — «защитницу Града Петра на Неве». Согласно поверью, пока три ангела осеняют своими крыльями Петербург, он огражден от любой напасти.
Барабан купола с 12-ю каннелированными пилястрами являет образ неба и украшен золотыми шестиконечными звездами. Раньше они были восьми- или девятиконечными, сегодня сверху можно увидеть черные пятна — свидетельства того, что рисунок был перекрашен. В центре расположен голубь, означающий благую весть. Над центральной частью храма было подвешено паникадило. Сам предмет не уцелел, сегодня можно увидеть лишь отверстия от креплений. Часть купола снаряд повредил во Вторую Мировую. Пробоину заложили досками, которые сохранились до сих пор. Стены украшали Евангельские сюжеты. Каменные арочные своды были расписаны узором в виде розеток. Сегодня уцелела в хорошем состоянии только живопись с одной стороны храма.
Существующая в настоящее время каменная колокольня над западным фасадом сооружена архитектором Болотовым. Снаружи и внутри она была оштукатурена и окрашена, а два верхних яруса по углам украшены колоннами из кирпича. Во времена гонений колокола исчезли. При помощи благотворителей в 2017 году отлита линейка колоколов (самый большой весит 7 тонн!) на Колокололитейном заводе Анисимова в Воронеже. Теперь они расположены на временной звоннице в церковном дворе.
В 2022 году специалисты ООО «Петербург Реставрация» начали воссоздавать историческую конструктивную схему и объемно-планировочную структуру храма. В процессе работ под множественными слоями краски обнаружили небольшие участки масляной живописи, на одном из которых предположительно образ Бога Саваофа, а вот что скрыто под другими — нам еще предстоит узнать!
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