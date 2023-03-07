Как в Петербурге восстанавливают церковь святой великомученицы Екатерины — единственную в России, на куполе которой установлен ангел с крестом в руках

Храм в форме четырехконечного креста с большим куполом на высоком барабане, декорированным 24 колоннами коринфского ордера — единственный в России, купол которого венчает скульптура ангела. После закрытия церкви в 1936 году ценности исчезли, из рук ангела вырвали крест, а ваяние измазали черной краской. Снизу фигура стала похожа на салютующего пионера, поэтому ее прозвали в народе «Ангел пустые руки» и «Пионер».

В советское время в здании получил прописку Всероссийский геолого-разведочный научно-исследовательский институт, в стены врезали бетонные перекрытия, сделав церковь четырехэтажной, а центральную часть под куполом огородили стеклом — коллектором для вентиляционных выбросов химических веществ. В 1996 памятник архитектуры вернули Санкт-Петербургской епархии, но с тех пор он нуждается в полном восстановлении.

За 200 лет деревянная скульптура ангела сильно прогнила, в 2004 году ее демонтировали и законсервировали. Реставраторы мастерской «Наследие» вырезали копию из массива лиственницы, пропитали олифой, обработали биозащитой и обили листовым свинцом. Шар привели в порядок, крест воссоздали из латуни и покрыли сусальным золотом. С 2017 года двухтонное ваяние вновь замыкает незримый треугольник вместе с золотым ангелом Петропавловского собора и бронзовым Александровской колонны, символизируя Пресвятую Троицу — «защитницу Града Петра на Неве». Согласно поверью, пока три ангела осеняют своими крыльями Петербург, он огражден от любой напасти.