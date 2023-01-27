Шторы по гравюрам XVIII века и лепные кронштейны в виде обезьян и птиц: что скрывает в себе Фарфоровый кабинет

Фарфоровый кабинет — шедевр с мейсенскими статуэтками

Сверхновая звезда соцсетей, каскад настенных консолей, по которым расставлены драгоценные статуэтки мейсенского фарфора, претендует на статус главной инсталляции в загородных императорских резиденциях Петербурга. Всего 40 фигурных групп, которые посредством античных сюжетов рассказывают о победах России в русско-турецкой войне. Екатерина II заказала их в 1770-е годы на Мейсенской мануфактуре. После Февральской революции коллекцию разграбили. Однако благодаря тому что каждый фрагмент разбитых фигур сохранили, часть экспозиции удалось восстановить.

«В коллекции музея многие годы хранились две фигуры боевых слонов: одна целиком, а от второй после кражи 1917 года остались подставка (плинт), хобот, задняя нога и фигура погонщика, — рассказывает Татьяна Сясина. — Однажды нам сообщили, что на аукционе в Москве продают фигурку слона. Мы сразу поняли, что слон — наш: у него не хватало тех частей, которые хранились у нас. Музей приобрел фигуру! И когда ее привезли и состыковали с фрагментами, хранившимися в фондах, все идеально совпало».

История о воссоединении случилась и с составной фигурной группой «Венера». В Петергофе сохранилась ее правая часть — лебеди и голуби, запряженные вместо лошадей в колесницу богини. Левая (с самой Венерой!) находится в Государственном Эрмитаже. Летом 2022 года в Фарфоровом кабинете впервые за долгие годы произошла встреча двух половин: это событие планируют повторять каждый летний сезон.