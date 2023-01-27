Шторы по гравюрам XVIII века и лепные кронштейны в виде обезьян и птиц: что скрывает в себе Фарфоровый кабинет

До середины XIX века главный аттракцион Верхнего парка Ораниенбаума состоял из павильона, скатов и крытых галерей-колоннад протяженностью свыше 530 метров. Гостям дворца предлагалось совершить спуск на резных золоченых колясочках со специальной площадки, расположенной на высоте 20 метров. К 1850 году сами горы из-за ветхости разобрали, но сохранился великолепный павильон. Последние 12 лет здание было закрыто для посещения. И только в июле 2022 года после завершения реставрации Павильон Катальной горки открыли. Его настоящая жемчужина — Фарфоровый кабинет — помещение для хранения коллекции из 40 фигурных композиций «Большого русского заказа» (а еще здесь играли в карты!). Специально для «Собака.ru» краевед и автор блога о генеалогии Мария Тычинина приоткрывает вторую премьеру 2022 года (первая — Большой Китайский кабинет!) и рассказывает подробно о восстановленных (и найденных!) деталях главной сокровищницы «императорской ватрушки».
Фарфоровый кабинет — шедевр с мейсенскими статуэтками
Сверхновая звезда соцсетей, каскад настенных консолей, по которым расставлены драгоценные статуэтки мейсенского фарфора, претендует на статус главной инсталляции в загородных императорских резиденциях Петербурга. Всего 40 фигурных групп, которые посредством античных сюжетов рассказывают о победах России в русско-турецкой войне. Екатерина II заказала их в 1770-е годы на Мейсенской мануфактуре. После Февральской революции коллекцию разграбили. Однако благодаря тому что каждый фрагмент разбитых фигур сохранили, часть экспозиции удалось восстановить.
«В коллекции музея многие годы хранились две фигуры боевых слонов: одна целиком, а от второй после кражи 1917 года остались подставка (плинт), хобот, задняя нога и фигура погонщика, — рассказывает Татьяна Сясина. — Однажды нам сообщили, что на аукционе в Москве продают фигурку слона. Мы сразу поняли, что слон — наш: у него не хватало тех частей, которые хранились у нас. Музей приобрел фигуру! И когда ее привезли и состыковали с фрагментами, хранившимися в фондах, все идеально совпало».
История о воссоединении случилась и с составной фигурной группой «Венера». В Петергофе сохранилась ее правая часть — лебеди и голуби, запряженные вместо лошадей в колесницу богини. Левая (с самой Венерой!) находится в Государственном Эрмитаже. Летом 2022 года в Фарфоровом кабинете впервые за долгие годы произошла встреча двух половин: это событие планируют повторять каждый летний сезон.
Ребус о расстановке фигур в Фарфоровом кабинете
Мало собрать все статуэтки; словно кусочки пазла их необходимо правильно расставить по специально созданным для этого полочкам-консолям. Тогда фарфоровые фигуры в сочетании с рисунком стен и лепными кронштейнами в виде диковинных обезьян и птиц создают единый художественный ансамбль — самостоятельное произведение искусства.
Никаких изображений, фиксирующих размещение фигур в XVIII веке, не найдено. Но хранителю музейных предметов Павильона Катальной горки Елене Макашовой это не помешало решить исторический ребус: «В начале работы мы с хранителем фарфора обрисовали контуры подставок предметов и затем прикладывали их к полочкам-консолям. Так я понимала, где может стоять та или иная фарфоровая группа. Предполагаю, что при заказе на Мейсенскую мануфактуру отправили шаблоны полок и фигуры сделали четко по этим формам. Кроме того, каждая из 40 фигур имеет не только свой аллегорический смысл, но и смысловую пару: Нептун и Амфитрита, Диана и Аполлон. Пары размещались на двух противоположных стенах и двух простенках друг напротив друга или симметрично».
Подсказкой стали и выемки на тыльной стороне некоторых статуэток — они сделаны для того, чтобы фигуры могли вплотную поставить к тем участкам стены, где размещены объемные элементы лепки.
Бахрома-шпингалеты
Шторы на окнах-дверях для выхода на террасу родом из XXI века. Но шили их вручную по гравюрам XVIII столетия. То же самое с бахромой, шнурами и кистями — они полностью повторяют специально приобретенные в качестве примера детали декора того периода.
Фурнитуру на окнах-дверях воссоздали аналогичным способом: за образец взяли ручки и шпингалеты с окон-дверей Китайского дворца, отлитые по эскизам архитектора Антонио Ринальди.
Стюковина!
Раритет и диковина, единственный в России пол из искусственного мрамора-стюка (на итальянском — «стукко») сохранился на лестнице, в Штукатурном кабинете и в Круглом зале, из которого мы попадем в жемчужину Павильона Катальной горки — Фарфоровый, или «Обезьяний» кабинет. Эта модная в XVIII веке технология позволяла быстро и (сравнительно!) недорого создать напольное покрытие, достойное императорского дворца. Несмотря на нелегкую судьбу павильона в 1930-е и разрушения Великой Отечественной войны, полы из искусственного мрамора сохранились на 90 %. Для восстановления утраченных элементов в послевоенные годы была проведена сложная научная работа: технология изготовления была давно утрачена. Во время реставрации 2019–2021 годов стюк был укреплен, трещины заделаны. Пол отполировали до зеркального блеска, и сейчас, как и в XVIII веке, он напоминает водную гладь.
Пол расписан под фарфор
При первом взгляде на пол в Фарфоровом кабинете кажется, что он фарфоровый. На самом деле это искусно расписанное дерево. Реставрация паркета напоминает детектив. «Деревянное покрытие пола сохранилось с XVIII века, но не рисунок, — поясняет Татьяна Сясина. — У нас уцелел орнамент, сделанный реставраторами в 1950-е годы. Они могли видеть родной пол или, по крайней мере, его фрагменты». Для того чтобы полноценно отреставрировать пол, современные специалисты были вынуждены целиком снять красочное покрытие, пожертвовав рисунком. Предварительно они перерисовали лекала с узора советского периода, а затем по ним смогли воссоздать орнамент XVIII века. Однако кусочек советской реставрации все-таки можно увидеть на полу справа при входе в кабинет.
Лиловато-розовый? Нет, льняной серый!
Одно из важнейших открытий сделано во время пробных расчисток стен. Оказалось, родные цвета фонов — лиловато-розовый и «льняной серый», любимые в XVIII столетии.
Работать с воссозданием исторических оттенков непросто, поясняет Татьяна Сясина: «В XVIII веке краски были натуральными и пропускали свет. Сейчас реставраторы применяют различные техники наложения пигментов, чтобы добиться схожего эффекта. Например, “льняной серый” в банке с краской выглядит абсолютно серым, а на стене преображается в нежно-голубой».
Благодаря расчисткам удалось раскрыть на лепке места оригинального золочения и обнаружить голубой цвет. «Мы привыкли к лепным деталям белого оттенка, но это тоже наслоения XIX века. А мы нашли именно окраску XVIII века, и это, конечно, очень хотелось возродить», — отмечает Татьяна Сясина. После составления подробной схемы удалось воссоздать несохранившиеся золочение и цвет на отдельных деталях лепки.
Единственная часть кабинета, которой ничего «возвращать» не пришлось, — плафон с фигурами путти, сохранивший тот самый оригинальный лиловый отлив. Плафон только расчистили от наслоений грязи, укрепили, обработали от плесени и точечно на фонах воссоздали утраты.
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