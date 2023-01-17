Паркет Ринальди, старейший бильярдный стол и позолота XVIII века: самые интересные детали Большого Китайского кабинета

Фонарики из Китая

По углам кабинета — четыре аутентичных фонаря. Прежде чем отправить их на реставрацию, выполнили анализ пигментов краски на стеклах и установили даже такие детали, как родной цвет кисточек. Сами фонарики привезли из Китая, но когда это случилось — в XVIII или XIX веке — пока непонятно. А вот изящные кронштейны в виде драконов, на которых фонарики подвешены, — абсолютно точно наследие века XVIII.

Микроклимат!

Потрогать эту деталь нельзя, а вот почувствовать запросто — в кабинете всегда прохладно. Стены Китайского дворца только недавно начали удерживать тепло — это связано и с тем, что здание долгое время не отапливалось, и с чрезвычайно высоким уровнем влажности в самом кабинете. Влажность доходила до 100 % вместо необходимых 55 %, то есть деревянные панели и пол буквально как губка впитали в себя воду. Из-за этого реставрация Китайского кабинета длилась пять лет — это очень большой срок для работ в одной комнате. Для сравнения реставрация всего дворца Петра III заняла два года, а Павильона Катальной горки — два с половиной.

Два года кабинет только входил в оптимальный для проведения работ температурный режим. Это беспрецедентный для Петербурга подход в реставрации! «Если бы начали резко сушить классическими методами, то уникальные панно на стенах бы растрескались и мы могли бы потерять оригинальную отделку интерьеров XVIII столетия», — говорит Татьяна Сясина.