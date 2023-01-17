Аварийное состояние дачи Фаберже в Петербурге привело к уголовному делу

Памятник культурного наследия федерального значения «Дача Фаберже К.Г. (А.К.)», а также земельный участок под ним находятся в бессрочном пользовании ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК). До середины 2022 года здание должны были привести в порядок, но во время инспекции КГИОП установили перечень невыполненных работ.

«В августе 2022 года КГИОП в рамках инспекционного визита установлено, что работы не выполнены, фасады находятся в ненадлежащем техническом состоянии, наблюдается деструкция кирпичной кладки, утрата штукатурного слоя, следы пожара, частично отсутствуют оконные и дверные заполнения. Территория захламлена бытовым мусором. В интерьерах зафиксирована утрата штукатурного слоя, архитектурно-художественных элементов и ограждения парадной лестницы, на полу навалена штукатурка и строительный мусор», — отметили в КГИОП.

В середине сентября КГИОП обращался в Арбитражный суд Москвы с требованием обязать правообладателя и пользователя дачи Карла Фаберже отреставрировать памятник усадебной архитектуры XIX века. В заявлении ведомство просило обязать агентство в течение 12 месяцев со дня вступления решения в силу выполнить комплекс первоочередных противоаварийных работ, а в течение 36 месяцев — полностью отремонтировать дачу и объекты на территории. В случае неисполнения решения с правообладателя взыщут сначала по 100 тысяч рублей, а если он продолжит игнорировать обязательства — уже по 200 тысяч ежемесячно по каждому требованию до фактического исполнения решения суда.