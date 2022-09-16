Смольный через суд требует отреставрировать заброшенную дачу Фаберже в Осиновой Роще

В пресс-службе ведомства отметили, что сейчас памятник усадебной архитектуры XIX века находится в аварийном состоянии. Кроме дома на участке также располагаются такие объекты, как «Конюшня», «Корпус служебный», «Ледник», «Парк с прудом» и «Фонтан».

Ответчиком выступает ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК). По договору реставрацию должны были завершить еще в середине 2022 года. Но в августе инспекция КГИОП установила, что никаких работ так и не провели: фасады находятся в плачевном состоянии, частично нет окон и дверей, на территории и в самом доме полно мусора, есть следы пожара, наблюдаются деструкция кирпичной кладки и утрата штукатурного слоя.

В исковом заявлении КГИОП просит суд обязать агентство в течение 12 месяцев выполнить комплекс первоочередных противоаварийных работ, а в течение 36 месяцев — полностью отреставрировать дачу и объекты на территории. В случае неисполнения решения с правообладателя планируют взыскивать сначала по 100 тысяч рублей, а потом и по 200 тысяч рублей ежемесячно по каждому требованию до фактического исполнения решения суда.

Кроме того, представители комитета подали заявление в УМВД России по Выборгскому району Петербурга о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243.1 УК РФ).