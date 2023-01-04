В этом году «Петергоф» откроет после реставрации парк Ораниенбаум и павильон «Эрмитаж»

Дворцово-парковый ансамбль Верхнего парка и Нижнего сада в Ораниенбауме является объектом культурного наследия федерального значения. Специалисты смогли вернуть исторический вид ландшафтам парковой территории вокруг Большого Меншиковского дворца, соответствующий плану 1854 года. «Главным событием года будет открытие дворцово-паркового комплекса "Ораниенбаум" после многолетней реставрации. Парк во всей своей красе предстанет перед гостями уже весной 2023 года», — рассказал Ковриков.

К открытию парка приурочат музыкальный фестиваль. Сейчас организаторы активно ищут для него формат. Помимо фестиваля в Ораниенбауме и традиционных праздников фонтанов афишу музея-заповедника в 2023 году дополнит новый фестиваль духовой музыки в Нижнем парке Петергофа, рассказал Ковриков. «Он будет очень масштабным: мы привлечем много партнеров и музыкальных коллективов из Москвы, из Петербурга», — добавил он. По его словам, Петергофу будут «возвращать звание столицы праздников».

Также в мае-июне заработает и павильон «Эрмитаж». Павильон, построенный в 1721-1725 годах, находится на побережье Финского залива, он окружен глубоким рвом и соединен с территорией парка деревянным мостиком. Необходимо было отреставрировать фасады, декоративные элементы здания, подпорные стены рва, его облицовку, водопроводящую систему.

КГИОП поделился планами на 2023 год. В этом году продолжат реставрировать ограды с воротами Дворца Юсуповых, фасадов Церкви Знамения в Пушкине, крышу Владимирской церкви, фасадов Большого Собора Петра и Павла в Петергофе.