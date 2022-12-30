Реставрация Московских триумфальных ворот и Дома Бецкого: КГИОП поделился планами на 2023 год

В 2023 году продолжат реставрировать ограды с воротами Дворца Юсуповых, фасадов Церкви Знамения в Пушкине, крышу Владимирской церкви, фасадов Большого Собора Петра и Павла в Петергофе.

Также в комитете пообещали продолжить реставрационные работы интерьеров, в том числе церкви Богоявления, церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, Князь-Владимирского собора, Спасо-Преображенского собора, дома Монферрана, Дома Пашкова (дом Департамента уделов), Аничкова дворца, а также угловой северо-восточной церкви Каре Смольного монастыря (Церкви святой Великомученицы Екатерины). Кроме того, в 2023 году продолжат ремонтировать и реставрировать крыши, фасады и скульптуры на крыше Дома Бецкого (принца Ольденбургского) и Дома Гротена.

В следующем году в планах комитета завершить реставрацию фасадов Владимирского собора в Кронштадте и интерьеров здания мечети на Кронверкском проспекте, 7. Начнется в наступающем году реставрация ограды Сада памяти жертв расстрела 1905 года (сад 9-го Января), фасадов римско-католического храма Святого Сердца Господа Иисуса.

Восстанавливать будут и фасады зданий ансамбля площади Островского: Министерства народного просвещения и дирекции императорских театров со стороны площади Островского. Также в 2023 году начнется реставрация Московских триумфальных ворот.

По программе реставрации фасадов объектов культурного наследия, являющихся многоквартирными домами, в 2023 году продолжат работы на 33 объектах, в том числе: Дом Ерошенко, Дом Рянгина, Дом Шредер, Дом Фукса, Дом Никонова, Городской сиротский дом генерала от инфантерии Белоградског, Дом Дубровича, Дом Смирнова, Дом Упатчева, Шульгина и Реутова (Рабочего жилищного строительного кооперативного товарищества Металлостроя), Особняк Урусова, Дом Бурцева, Дом Баркона, Дом Поливанова, Дом Романова, Бывший дом Бутурлиной и другие.

А еще в 11 жилых домах со статусом объекта культурного наследия только начнутся работы в 2023 году. Среди них: Дом Екимова, Дом Кумовича, Дом Гулина, Дом Балкашиной, Дом Кавоса (с декоративной вазой во дворе).