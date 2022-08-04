Дом Бецкого на Дворцовой набережной планируют отреставрировать. На это потратят 230,5 млн рублей

В Петербурге планируют восстановить особняк XVIII века на Дворцовой набережной. На реставрацию Дома Бецкого планируют потратить 230,5 млн рублей.
Как пишет «РБК. Петербург», на портале «РосТендер» разместили проект реставрации дворца принца Петра Ольденбургского (Дом Бецкого) на Дворцовой набережной. В тендере сказано, что работы по обновлению здания необходимо завершить до середины ноября 2024 года за 230,5 млн руб. По проекту, победителю предстоит отремонтировать подлежат фасады и крышу здания. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 августа.
Особняк в стиле классицизма построили на Дворцовой набережной в конце XVIII века для государственного деятеля Ивана Бецкого. До сих пор идут споры, кто же был архитектором здания. В числе возможных авторов значатся Валлен-Деламот и Юрий Фельтен.
В 1830 году замок достался принцу Петру Ольденбургскому, в начале XX века дворец продали Временному правительству. После окончания Октябрьской революции в доме разместили коммунальные квартиры. Сейчас дворец принадлежит Санкт-Петербургскому институту культуры.
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