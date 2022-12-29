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Реставрации

Комплекс «Красный треугольник» на Обводном канале сделают региональным памятником

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Экспертиза, которую проводила специалист по промышленной архитектуре Маргаритой Штиглиц, подтвердила, что комплекс необходимо включить комплекс в реестр объектов культурного наследия с предложенным экспертом планом границ и предметом охраны. Здания планируют переделать под гостиницу и общественно-деловые пространства.

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Как сообщили в пресс-службе городского комитета по охране памятников (КГИОП), включение памятника «Красный треугольник» в реестр объектов культурного наследия поможет ускорить его вовлечение в хозяйственный оборот и начать реставрацию и приспособление зданий к современному использованию.

Заказчик экспертизы, представитель ООО «Катрос-Маркет» Елена Державицкая рассказала, во что переделают корпуса «Красного треугольника».

«В основном функционал предполагает приспособление под гостиничную инфраструктуру, но, конечно, планируется также создание общественно-деловых пространств. В частности, на первых этажах корпусов будут размещены коворкинги и другие различные общественные зоны. Архитектурная концепция в настоящее время разрабатывается», — сообщила Державицкая.

Напомним, информация о том, что завод «Красный треугольник» на Обводном канале хотят превратить в общественно-деловое пространство, появилась еще в июле 2022 года. Тогда вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщал, что объект остро нуждается в реновации.

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