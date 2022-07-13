Завод «Красный треугольник» на Обводном канале хотят превратить в общественно-деловое пространство

«На территории [завода] находятся действующие эффективные промышленные предприятия. На них трудятся тысячи человек, выручка — более 11 млрд рублей. Промышленный потенциал объекта необходимо развивать дальше. Задачи понятны: восстановить объект культурного наследия, вовлечь его в хозяйственный оборот и превратить в новое общественно-деловое пространство, сохранив существующий промышленный кластер», — подчеркнул Поляков.

Он также заверил, что вопрос по реновации объекта находится под его личным контролем. Поляков также пообещал, что существующий промышленный кластер будет сохранен.

«Есть разные пути преобразования этой территории, цель одна — дать горожанам возможность отдыхать и работать в пространстве обновлённого "Красного треугольника"», — добавил Поляков.

В разные годы высказывались идеи, как можно улучшить завод «Красный треугольник». В 2016 году предлагалось построить центр международного сотрудничества для проведения конференций и выставок. Помимо этого, здесь хотели расположить гостиничный комплекс, учебные и научные заведения, лаборатории, а также тематический парк развлечений. Кроме того, часть помещений предполагалось отдать под клубы, кинотеатры и арт-пространства.

В 2018 году петербургский архитектор Евгений Герасимов предлагал создать город-сад на территории полуразрушенного завода «Красный треугольник». «Этот огромный квартал лишь тогда станет жизнеспособным организмом, когда получится сделать его полифункциональным. Нужны и офисы, и экологически чистые производства, и жилье, и школа с детскими садами, и музеи, и креативные пространства, которые уже есть здесь. Но ядром всей этой территории должен стать большой общедоступный парк», — считает архитектор.