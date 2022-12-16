Дом Басевича ждет реконструкция. Со здания сняли статус вещдока

«По информации, имеющейся в распоряжении службы, постановление о признании дома Басевича вещественным доказательством по делу в отношении КГИОП отменено», — сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Госстройнадзор.

Но градозащитный юрист Анна Капитонова говорит об еще одном препятствии для проведения реконструкции — судебные меры предварительной защиты. Этими мерами приостановлено действие заключения КГИОП на проект, которое оспаривается градозащитниками уже во второй инстанции. «Меры предварительной защиты не отменяют законное право застройщика обратиться за разрешением на строительство даже в случае, если наложен судебный запрет на проведение реконструкции существующих зданий. Застройщик сможет воспользоваться своим правом и начать строительство только в случае отсутствия судебного запрета или действия других ограничительных мер», — прокомментировали в Госстройнадзоре.

Напомним, что в октябре Дом Басевича на Петроградской стороне запретили сносить. СК признал его вещдоком по уголовному делу. Но так как теперь этот запрет аннулирован здание собираются перестроить в «комплекс апартаментов для артистов» с частичной разборкой здания. Рядом, на месте бывшего детского сада, возведут «спальный корпус для учащихся с залами для занятий хореографией».

Доходный дом Ивана Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 был возведен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн. Зазерский использовал в строительстве новейшие и наиболее экономичные методы — так, кирпичная кладка велась с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что уменьшало вес здания. Кроме того, строение выделялось пластикой фасадов, ритмикой проемов и фактурной штукатуркой.