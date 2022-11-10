Посмотрите, как проходит реставрация усадьбы «Уткина дача»

«Уткину дачу» построили еще в 1790-х годах, предположительно по проекту Львова. Служебный корпус был возведен значительно позже в 1820–1830-х годах. Вплоть до 2009 года в главном здании усадьбы находились жилые квартиры. В том же году здание наделили статусом памятника федерального значения.

В 2010 году жильцов расселили, после этого в комплексе несколько раз были серьезные пожары. Один из них полностью уничтожил здание конюшни и серьезно повредил перекрытия самой усадьбы.