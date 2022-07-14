Музей «Уткина дача» планируют отреставрировать к 2024 году

Реставрацию филиала петербургского Музея городской скульптуры — «Уткиной дачи» — планируют завершить к 2024 году. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор музея Владимир Тимофеев.
«Что касается Уткиной дачи. (...) Мы ее получили в страшном виде, потому что там несколько лет уже никто не жил. (...) Там было несколько пожаров, провалилась крыша, не было ни воды, ни света, ни канализации. (...) Я думаю, что в декабре 2023 года общие строительные работы будут завершены», — сказал он.
Тимофеев подчеркнул, что на данном этапе завершил реставрацию фасада служебного корпуса и воссоздали башню. А внутри здания проводят отделочные работы и восстанавливают коммуникации.
Планируется, что после завершения реставрации в усадебном доме разместят экспозиции, посвященные истории «Уткиной дачи» и монументальной скульптуре Петербурга. Также здесь хотят создать центр работы с детьми, выставочное помещение для проведения мероприятий и открытое фондохранилище. Саму территорию «Уткиной дачи» планируют благоустроить и сделать ее зоной отдыха для горожан.
Государственный музей городской скульптуры фактически расположен под открытым небом. В коллекции есть такие экспонаты, как памятник Петру I «Медный всадник», памятники Екатерине II и Николаю I, Ростральные колонны, Московские и Нарвские Триумфальные ворота и многие другие. Всего в ведении музея находится более 200 памятников. Помимо этого, в коллекции более 750 мемориальных досок, которые были установлены в память о выдающихся людях, жизнью и деятельностью связанных с Петербургом, и значимых событиях.
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