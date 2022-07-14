Музей «Уткина дача» планируют отреставрировать к 2024 году

«Что касается Уткиной дачи. (...) Мы ее получили в страшном виде, потому что там несколько лет уже никто не жил. (...) Там было несколько пожаров, провалилась крыша, не было ни воды, ни света, ни канализации. (...) Я думаю, что в декабре 2023 года общие строительные работы будут завершены», — сказал он.

Тимофеев подчеркнул, что на данном этапе завершил реставрацию фасада служебного корпуса и воссоздали башню. А внутри здания проводят отделочные работы и восстанавливают коммуникации.