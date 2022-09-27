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Реставрации

Сфинксов с Египетского моста отправили на «лечение» в реставрационные мастерские

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Четырех сфинксов с Египетского моста доставили на реставрацию. Последний раз их приводили в порядок более 10 лет назад. С того момента скульптуры постоянно находились в открытой городской среде и испытывали все ее негативные факторы: климат, влажность и руки вандалов. О ходе реставрации рассказала начальник отдела памятников и мемориальных досок Государственного музея городской скульптуры Екатерина Шишкина, пишет 78.ru.

«Прибыв в мастерскую, они были повреждены. Поврежден чугун, из которого они сделаны, он подлежит покраске. Реставраторы частично расчистили скульптуры, под ними были обнаружены некие повреждения, но не аварийного характера. В процессе реставрации все повреждения будут восстановлены. Пострадали плиты, на которых они установлены, разной силы коррозия на лицах сфинксов и на теле. За три дня до демонтажа, а мы демонтировали первую группу 9 сентября, реставраторы стирали надписи и удаляли акт вандализма», — рассказала она.

Фигуры проходят расчистку, также их починят, обработают от коррозии и окрасят под «оксидированную бронзу», а также восстановят золочение. Шишкина отметила, что сфинксы вернутся на Египетский мост на набережной реки Фонтанки до конца 2022 года.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что с Египетского моста через Фонтанку убрали двух из четырех сфинксов. Рассказываем, куда они пропали и как скоро их вернут обратно.

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