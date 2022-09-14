С Египетского моста через Фонтанку демонтировали сфинксов. Когда их вернут обратно?

Непосредственно мост находится в ведении Мостотреста, а скульптурами сфинксов заведует Музей городской скульптуры. Как пишет «Канонер» со ссылкой на музей, «сфинксы находятся в плане реставрации» из-за того, что скульптуры начали покрываться ржавчинной.

«Сфинксы выполнены из чугуна. Этот материал в условиях нашего климата на открытом воздухе подвержен коррозии, поэтому было принято решение демонтировать фигуры и привести их в порядок, а затем вернуть на мост», — рассказала начальник отдела памятников и мемориальных досок музея Екатерина Шишкина.

Ранее два из четырех сфинксов, расположенных на Покровском острове, демонтировали и увезли. Реставрацию будут проводить в мастерской. Позднее заберут две другие статуи. Планируется, что работы завершат в декабре 2022 года.

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) «Петербургскому дневнику» подтвердили, что сфинксы с моста отправились на реставрацию.

С 1826 года на реке Фонтанке находился цепной висячий мост, он был оформлен порталами, колоннами, карнизы были украшены орнаментами из иероглифов, а по четырем краям стояли металлические скульптуры сфинксов. Их отлили по эскизам Павла Соколова.

В 1905 году переправа разрушилась, сохранились только скульптуры, но и они на протяжении более 50 лет находились в неизвестном месте. Когда в 1955 году здесь был построен новый мост, скульптуры нашли и разместили на устоях на гранитных пьедесталах. Они — единственное, что сохранилось от исторического Египетского моста.