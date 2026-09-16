Особняк на Фурштатской рядом с Таврическим садом продают на аукционе по сниженной цене

Постройку продадут 30 октября на голландском аукционе: стоимость лота будет снижаться либо до тех пор, пока один из участников не согласится купить объект по текущей стоимости, либо до установленного минимума. В случае этих торгов он составляет 500 млн рублей.

Вместе со зданием продается участок площадью 1 092 квадратных метра. Его разрешенное использование — гостиничное обслуживание, поэтому продавец рассматривает среди возможных вариантов бутик-отель или премиальный апарт-отель. Также особняк можно использовать под представительский офис.

Дом находится в нескольких минутах ходьбы от Таврического сада, недалеко от Таврического дворца, Смольного собора, Музея Суворова и станции метро «Чернышевская».

Дом построили в 1904 году по проекту архитектора Владимира Шене. Здание площадью 5 865 квадратных метров выполнено в стиле неоренессанс и входит в ансамбль «Дом Спиридонова Н. В. с флигелем». Внутри сохранились мраморная парадная лестница и холл со стеклянным световым фонарем. В 2001 году фасады, балкон, интерьеры первого этажа и парадную лестницу отреставрировали, а также модернизировали лифты, перекрытия и бассейн.

Ранее «Деловой Петербург» писал, что в 2021 году особняк реставрировали под апартаменты для главы «Газпрома» Алексея Миллера. Издание оценивало стоимость чистовой отделки в 300 тысяч рублей за квадратный метр без учета мебели, сантехники и техники. В июне со ссылкой на источники оно сообщало, что проживание Миллера в этом доме сейчас не рассматривается.