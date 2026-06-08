Дом Спиридонова у Таврического сада выставили на торги за 800 млн рублей

Лот включает восьмиэтажное кирпичное здание общей площадью 5,8 тысяч квадратных метра и участок площадью более тысячи квадратных метров. Здание расположено рядом с Таврическим садом, у пересечения Фурштатской и Потемкинской улиц. В пешей доступности находятся ансамбли Таврического дворца, Смольного собора, Музей Суворова, множество гастрономических заведений, несколько выставочных и концертных площадок, включая Анненкирхе, легендарный джазовый клуб JFC, Оранжерею, KGallery и другие, отмечают в РАД. В здании разрешено открыть бутик-отель, апарт-отель премиум-класса или представительский офис.

Дом Спиридонова в стиле неоренессанс построили в 1904 году по проекту архитектора Василия Шене. В 2001 году в здании, которое признано выявленным объектом культурного наследия, реставрировали и реконструировали фасады, балкон, интерьеры первого этажа и парадной лестницы, а также обновляли лифты, перекрытия и бассейн.