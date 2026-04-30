Казармы Кронштадтской крепости вновь выставили на торги. Их продают почти за полмиллиарда рублей

«Дом.РФ» выставил на продажу здание Второй западной оборонительной казармы Кронштадтской крепости на улице Зосимова. Начальная стоимость составляет 469 млн рублей, заявки принимают до 18 мая, а сами торги намечены на 22 мая. Об этом сообщают «Ведомости».

Площадь здания — почти 25 тысяч квадратных метров. Вместе с ним предлагается взять в аренду на семь лет участок около 4 га, где и расположен сам комплекс.

Ранее, осенью 2025 года, здание уже пытались продать за 548 млн рублей, но покупателей не нашлось, поэтому цену снизили примерно на 14%. Сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии, и будущему владельцу предстоит заняться его восстановлением, а также соблюдать требования по содержанию и использованию, отмечают в «Дом.РФ».

Казарма входит в состав ансамбля Кронштадтской крепости, который имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Это значит, что любые работы нужно согласовывать с профильным комитетом и проходить историко-культурную экспертизу. Изменять внешний облик зданий или проводить новое строительство на территории нельзя — допускаются только работы по сохранению.

При этом инвестору могут предложить льготное финансирование: под 9% годовых, а если проект предполагает открытие гостиницы не ниже трех звезд — под 6%.

