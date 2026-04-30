Казармы Кронштадтской крепости вновь выставили на торги. Их продают почти за полмиллиарда рублей

Площадь здания — почти 25 тысяч квадратных метров. Вместе с ним предлагается взять в аренду на семь лет участок около 4 га, где и расположен сам комплекс.

Ранее, осенью 2025 года, здание уже пытались продать за 548 млн рублей, но покупателей не нашлось, поэтому цену снизили примерно на 14%. Сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии, и будущему владельцу предстоит заняться его восстановлением, а также соблюдать требования по содержанию и использованию, отмечают в «Дом.РФ».

Казарма входит в состав ансамбля Кронштадтской крепости, который имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Это значит, что любые работы нужно согласовывать с профильным комитетом и проходить историко-культурную экспертизу. Изменять внешний облик зданий или проводить новое строительство на территории нельзя — допускаются только работы по сохранению.

При этом инвестору могут предложить льготное финансирование: под 9% годовых, а если проект предполагает открытие гостиницы не ниже трех звезд — под 6%.