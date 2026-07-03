Историческое здание «Почты России» в Пушкине выставили на торги за 228 млн рублей

Нежилым зданием площадью 1,8 тысяч квадратных метра с участком 3,2 тысячи квадратных метра с 2019 года владеет «Почта России». В РАД отмечают, что постройка находится в хорошем состоянии. Основным преимуществом лота торговая площадка называет его расположение. Здание находится на первой линии Октябрьского бульвара — одной из центральных улиц Пушкина, поблизости расположены достопримечательности города — Александровский, Екатерининский, Отдельный и Детский парки, а также Музыкальный театр. Кроме того, отсюда можно за 15 минут добраться до железнодорожной станции Царское село, а в пределах 1-1,5 километра находятся выезды на Московское и Петербургское шоссе, которые соединяют пригород с другими районами Петербурга.

Новый владелец может запустить в постройке любой коммерческий проект — гостиницу, офисный центр с рестораном на первом этаже, медцентр или новое культурное пространство, добавляет РАД. Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 июля.

Выставленное на торги здание построили в 1905 году по проекту архитектора Александра Друкера для Алексеевского детского приюта Мариинского ведомства, который признан выявленным объектом культурного наследия. В приюте располагались сиротские отделения цесаревича Алексея Николаевича, а также Николая, Елизаветы и Ольги Адамовичей. После революции в здании находился детский дом, затем в нем разместили Ленинградский головной зональный вычислительный центра Министерства связи. «Почта России» использовала постройку под свои офисы.