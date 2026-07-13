В России принял закон о жилищных вкладах! Чем они отличаются от обычных депозитов? Это выгоднее? А надежнее?

В скором времени в российских банках появится новый тип вкладов. Их смогут открывать те, кто хочет купить недвижимость и намерен накопить всю сумму или денег на первый взнос. Ради этого Госдума приняла специальный закон, который вступит в силу уже в ближайшие месяцы. Что известно об условиях новых жилищных вкладов? Можно ли ожидать, что они будут выгоднее обычных банковских депозитов? Разбираемся вместе с Юлией Загинайко, старшим юристом корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и Партнеры».
Что такое жилищный вклад?
Жилищный вклад – это новый вид банковского вклада для накопления денег на улучшение жилищных условий. По такому договору банк принимает деньги у вкладчика, начисляет на них проценты, а затем направляет накопленную сумму на покупку жилья, индивидуальное жилищное строительство, участие в долевом строительстве или на оплату первого взноса по ипотеке.
Собственно, главное отличие от обычного банковского вклада как раз и заключается в целевом назначении. Еще одно важное отличие — это повышенный лимит страхового возмещения: по жилищным вкладам он составит до 10 млн рублей и будет применяться отдельно от страхования обычных вкладов (по ним страховка сейчас составляет 1,4 млн рублей, — прим. Собака.ru).
Он будет выгоднее обычного вклада?
В законе не прописана повышенная процентная ставка, государственная доплата или субсидия. Поэтому как минимум автоматически более доходным, чем обычный банковский, жилищный вклад точно не будет.
Конкретную ставку, порядок получения дохода и прочие условия будут определять банки в своих договорах. Проще говоря, реальная выгода от жилищных вкладов будет зависеть от решения банка. Может быть, банк будет предлагать вкладчику какие-либо специальные условия по ипотечному кредитованию. Однако это мы узнаем лишь когда закон реально заработает.
В чем же тогда смысл?
Создать отдельный накопительный инструмент для тех, кто планирует покупку жилья или ипотеку. То есть люди смогут заранее формировать первоначальный взнос под ипотеку или купить на выплату полной суммы. Деньги будут при этом лежать в банке, на них будут идти проценты.
Для банка такой вклад также может быть способом оценить финансовую дисциплину будущего заемщика: если человек несколько лет регулярно пополняет вклад, это может говорить о его способности планировать расходы и обслуживать будущий кредит. При этом жилищный вклад не равен льготной ипотеке и не гарантирует автоматическое одобрение кредита.
Как его можно будет открыть?
В коммерческом банке, разумеется, если кредитная организация решит предложить своим клиентам такой продукт после вступления закона в силу.
А есть ли какие-то ограничения?
Да, ограничения есть. Вкладчиком может быть только физическое лицо. Минимальный срок привлечения денег по договору жилищных сбережений — три года. То есть это долгосрочный продукт, а не краткосрочный депозит.
Прямого общего лимита суммы вклада в законе не установлено. При этом, как я уже говорила, есть повышенный лимит страхования: до 10 млн рублей. Такое возмещение выплачивается отдельно от возмещения по обычным банковским вкладам. Если у человека несколько жилищных вкладов в одном банке, общий лимит страхового возмещения по ним все равно составит 10 млн рублей.
Досрочно прекратить договор можно, но нужно учитывать последствия для процентов. По закону проценты начисляются по условиям договора и капитализируются, то есть увеличивают сумму вклада. Однако сохранение всех начисленных процентов при досрочном прекращении договора зависит от срока и цели вывода средств.
Если вкладчик направляет деньги на приобретение жилья или иные жилищные цели, все начисленные проценты сохраняются при обращении не ранее чем через год после заключения договора. Если же вкладчик прекращает договор и забирает деньги без направления их на улучшение жилищных условий, все начисленные проценты выплачиваются при обращении не ранее чем через полтора года после заключения договора.
При этом договором жилищных сбережений может быть предусмотрен пересчет процентной ставки, а также иные условия, которые при досрочном закрытии вклада могут сделать такой вклад менее выгодным по сравнению с первоначальными ожиданиями вкладчика.
А можно будет потратить вклад не на покупку жилья, а на переезд?
Нет, средства на жилищном вкладе можно будет потратить только на улучшение жилищных условий, что с точки зрения закона означает:
- покупку нового жилья;
- строительство дома;
- участие в долевом строительстве;
- ипотеку.
На ремонт, мебель, бытовую технику или иные расходы, прямо не связанные с приобретением или строительством жилья, такой вклад не рассчитан.
Когда он заработает?
Закон должен вступить в силу с 1 января 2027 года. После этого банки смогут запускать договоры жилищных сбережений. Насколько этот инструмент будет востребован, станет понятно после того, как банки раскроют реальные ставки, условия досрочного выхода и возможные ипотечные предложения, связанные с такими вкладами.
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