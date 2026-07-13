В России принял закон о жилищных вкладах! Чем они отличаются от обычных депозитов? Это выгоднее? А надежнее?

А есть ли какие-то ограничения?

Да, ограничения есть. Вкладчиком может быть только физическое лицо. Минимальный срок привлечения денег по договору жилищных сбережений — три года. То есть это долгосрочный продукт, а не краткосрочный депозит.

Прямого общего лимита суммы вклада в законе не установлено. При этом, как я уже говорила, есть повышенный лимит страхования: до 10 млн рублей. Такое возмещение выплачивается отдельно от возмещения по обычным банковским вкладам. Если у человека несколько жилищных вкладов в одном банке, общий лимит страхового возмещения по ним все равно составит 10 млн рублей.

Досрочно прекратить договор можно, но нужно учитывать последствия для процентов. По закону проценты начисляются по условиям договора и капитализируются, то есть увеличивают сумму вклада. Однако сохранение всех начисленных процентов при досрочном прекращении договора зависит от срока и цели вывода средств.

Если вкладчик направляет деньги на приобретение жилья или иные жилищные цели, все начисленные проценты сохраняются при обращении не ранее чем через год после заключения договора. Если же вкладчик прекращает договор и забирает деньги без направления их на улучшение жилищных условий, все начисленные проценты выплачиваются при обращении не ранее чем через полтора года после заключения договора.

При этом договором жилищных сбережений может быть предусмотрен пересчет процентной ставки, а также иные условия, которые при досрочном закрытии вклада могут сделать такой вклад менее выгодным по сравнению с первоначальными ожиданиями вкладчика.