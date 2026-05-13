Национализированный отель на Маяковского передали фонду «Талант и успех»

Фонд «Талант и успех» стал единственным собственником компании «Вест Бридж Отель», на которую оформлена гостиница, обратил внимание «Деловой Петербург» на прошлой неделе.

Несмотря на смену владельца, гостиница продолжает работать в обычном режиме, а номера в ней доступны для постояльцев даже на декабрь, сообщила «Ротонда» 13 мая со ссылкой на отдел бронирования. О планах на дальнейшее использование гостиницы в фонде изданию говорить отказались. В Смольном также заявили, что вопрос будущего отеля с представителями организации пока не обсуждался.

«Талант и успех» занимается развитием образовательного центра «Сириус». В его правление входят хоккеист Валерий Каменский, учитель президентского лицея в Петербурге № 239 Максим Пратусевич, руководитель петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин и член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

В марте этого года СМИ сообщили, что один из филиалов «Сириуса» откроется в ДК имени Кирова на Васильевском острове. В новом кампусе будут готовить лидеров научных групп и помогать ученым в работе над международными проектами. Также в центре смогут готовиться к олимпиадам школьники, первокурсники и второкурсники вузов.

Гостиница Novotel работает в Петербурге с 2005 года. Она включает больше 200 номеров, ресторан, фитнес, сауны и конференц-залы. По версии следствия, Рифат Шайхутдинов десятилетиями тайно управлял группой компаний «Сирена», которая работает в сфере бронирования билетов. На доходы от этого предприятия депутат и построил Novotel, считает Генпрокуратура.