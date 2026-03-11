В ДК имени Кирова на Васильевском острове появится кампус «Сириуса»

Об открытии одной из площадок научно-технологического центра «Сириус» во Дворце культуры имени С. М. Кирова сообщила «Российская газета». В новом кампусе будут готовить лидеров научных групп и помогать ученым в работе над международными проектами, передает «Интерфакс». Кроме того, в центре смогут готовиться к олимпиадам школьники, а также первокурсники и второкурсники вузов.

Обучение будет проходить «по междисциплинарным программам, ориентированным на решение приоритетных национальных задач». Здесь будут учить биоинформатике, биоинженерии, энергетике нового поколения, морским, арктическим и судостроительным технологиям, робототехнике, работе с искусственным интеллектом, а также климатической и экологической безопасности.

Образовательный центр «Сириус» создал на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи фонд «Талант и успех». В его правление входят хоккеист Валерий Каменский, учитель президентского лицея в Петербурге № 239 Максим Пратусевич, руководитель петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин и член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

Конструктивистское здание ДК имени Кирова построили 1930-е годы. В 2001 году его признали федеральным памятником. До 2019 года дворцом владела Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП), затем она продала его ООО «Докка». В сентябре 2025 года Арбитражный суд Петербурга вернул ДК в собственность государства.