Расселенный дом на Некрасова начнут ремонтировать в следующем году

Проектную документацию для капремонта аварийных зон выполняет «Стройпроект», стоимость контракта — 1,5 млн рублей. Работы затронут несколько квартир, нежилые помещения и перекрытия на чердаке. В целом дом считается исправным: в нем 84 квартиры и 14 нежилых помещений. Отдельно на 2026 год запланирован ремонт и обновление лифтов.

Дом на Некрасова, 1/38 А экстренно расселили в ноябре 2025 года — тогда специалисты признали аварийной одну из его стен. В результате в маневренном фонде оказалось 10 семей.