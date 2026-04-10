Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Расселенный дом на Некрасова начнут ремонтировать в следующем году

В этом году в Фонде капитального ремонта готовят необходимые для начала работ документы, после этого их могут провести в 2027 году, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Когда жильцы вернутся в свои квартиры, пока неизвестно.

Проектную документацию для капремонта аварийных зон выполняет «Стройпроект», стоимость контракта — 1,5 млн рублей. Работы затронут несколько квартир, нежилые помещения и перекрытия на чердаке. В целом дом считается исправным: в нем 84 квартиры и 14 нежилых помещений. Отдельно на 2026 год запланирован ремонт и обновление лифтов.

Дом на Некрасова, 1/38 А экстренно расселили в ноябре 2025 года — тогда специалисты признали аварийной одну из его стен. В результате в маневренном фонде оказалось 10 семей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: