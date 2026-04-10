Расселенный дом на Некрасова начнут ремонтировать в следующем году

В этом году в Фонде капитального ремонта готовят необходимые для начала работ документы, после этого их могут провести в 2027 году, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Когда жильцы вернутся в свои квартиры, пока неизвестно.
Проектную документацию для капремонта аварийных зон выполняет «Стройпроект», стоимость контракта — 1,5 млн рублей. Работы затронут несколько квартир, нежилые помещения и перекрытия на чердаке. В целом дом считается исправным: в нем 84 квартиры и 14 нежилых помещений. Отдельно на 2026 год запланирован ремонт и обновление лифтов.
Дом на Некрасова, 1/38 А экстренно расселили в ноябре 2025 года — тогда специалисты признали аварийной одну из его стен. В результате в маневренном фонде оказалось 10 семей.
