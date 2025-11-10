Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Дом на Некрасова экстренно расселяют из-за аварийного состояния

Специалисты признали аварийной стену дворового фасада дома на Некрасова, 1/38 А. Уже переселили 15 человек из 10 семей в маневренный фонд.

«Ранее во время осмотра здания специалистами было выявлено аварийное состояние стены дворового фасада. Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Центрального района было принято решение о расселении жителей нескольких квартир, попадающих в зону аварийности», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Сейчас в помещениях маневренного фонда разместили 15 человек из 10 семей. Они смогут вернуться домой после устранения аварийности.

Многоквартирный дом на улице Некрасова, 1/38 А построили в 1860 году. Всего в доме находится 83 квартиры. За последние годы постройку несколько раз ремонтировали.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: