Дом на Некрасова экстренно расселяют из-за аварийного состояния

«Ранее во время осмотра здания специалистами было выявлено аварийное состояние стены дворового фасада. Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Центрального района было принято решение о расселении жителей нескольких квартир, попадающих в зону аварийности», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Сейчас в помещениях маневренного фонда разместили 15 человек из 10 семей. Они смогут вернуться домой после устранения аварийности.

Многоквартирный дом на улице Некрасова, 1/38 А построили в 1860 году. Всего в доме находится 83 квартиры. За последние годы постройку несколько раз ремонтировали.