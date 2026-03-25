Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Квартиру в здании Сейсмологической станции продают за 25 млн рублей

Объявление о продаже трехкомнатной квартиры в историческом доме в парке Пулковской обсерватории появилось на Avito. Здание площадью 106 квадратных метров на Пулковском шоссе, 65к12 продают за 25 млн рублей. Оно входит в перечень объектов культурного наследия!

сitywalls

В публикации сказано, что дом построили в 1908-1910 годах по инициативе геофизика и сейсмолога Бориса Голицына, в 1953 году его восстановили. Сам участок, где располагается здание, огорожен, на его территории есть пруд. В помещении выполнен косметический ремонт, а также установлен кондиционер.

На портале citywalls также говорится, что здание строго ориентировано по сторонам света. Помимо самого дома, на участке есть еще два памятника архитектуры — бюст Галицыну и «Петровская горка».

Ранее стало известно о продаже особняка Серебрякова на набережной канала Грибоедова. Сейчас им владеют компании, связанные с миллиардером и основателем «Вкусно — и точка» Александром Говором. До недавнего времени в особняке работало культурное пространство «Дом искусств», открывшееся после реставрации летом 2025 года. Здесь проводили экскурсии, концерты и лекции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: