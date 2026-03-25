Квартиру в здании Сейсмологической станции продают за 25 млн рублей

В публикации сказано, что дом построили в 1908-1910 годах по инициативе геофизика и сейсмолога Бориса Голицына, в 1953 году его восстановили. Сам участок, где располагается здание, огорожен, на его территории есть пруд. В помещении выполнен косметический ремонт, а также установлен кондиционер.

На портале citywalls также говорится, что здание строго ориентировано по сторонам света. Помимо самого дома, на участке есть еще два памятника архитектуры — бюст Галицыну и «Петровская горка».

Ранее стало известно о продаже особняка Серебрякова на набережной канала Грибоедова. Сейчас им владеют компании, связанные с миллиардером и основателем «Вкусно — и точка» Александром Говором. До недавнего времени в особняке работало культурное пространство «Дом искусств», открывшееся после реставрации летом 2025 года. Здесь проводили экскурсии, концерты и лекции.