В России дешевеет аренда квартир, но не в Петербурге! Напротив, цены на съем жилья здесь растут быстрее, чем в Москве. Почему?!

Почему в Петербурге это все не работает?

Однако Петербург из общего тренда выпадает. По данным «Авито Недвижимости», ставки за год продемонстрировали «небольшой рост в годовом выражении». Хотя осенью цены все же несколько снизились и здесь. Так, в ноябре аренда квартиры в Петербурге в среднем обходилась на 3% дешевле, чем в октябре.

Эту же тенденцию видят и в «Циане». «В Санкт-Петербурге мы наблюдаем рост ставок год к году, — подтверждает Алексей Попов, главный аналитик сервиса, — Этим летом средние ставки аренды однушек в Петербурге прибавили 25% (40 тыс. руб. в мае против 51 тыс. руб. в конце августа), тогда как в среднем по миллионникам рост расценок в высокий сезон не превысил 10%. Коррекция цен в Петербурге в октябре-декабре лишь частично компенсировала летний рост».

«Почему в Петербурге снижение проявляется не так ярко? — говорит Валерий Виноградов из Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. — Просто Петербург — это город, куда круглогодично направлены туристические потоки. Это все время удерживает ставки на высоком уровне. Плюс фактор образования — довольно много молодых людей едут именно сюда учиться».

Впрочем этих факторов, как будто, не достаточно. Они могли бы объяснить разную динамику цен между Петербургом и менее привлекательными с туристической точки зрения Челябинскои или Омском. Однако в чем причина отличия от Москвы? По мнению Виноградова, в Петербурге играет эффект более низкой базы.

В Москве дорожало активнее, чем в Санкт-петербурге. На сегодняшний день хорошую однокомнатную квартиру в городе можно снять за 30 тысяч, хорошую двушку за 40, хорошую трешку за 50. В Москве вы такого не найдете. В Москве были задраны цены и понятно, что их спад происходит динамичнее, чем в Санкт-Петербурге.