В России дешевеет аренда квартир, но не в Петербурге! Напротив, цены на съем жилья здесь растут быстрее, чем в Москве. Почему?!

Снять квартиру во многих городах России стало заметно дешевле. Правда в этом списке нет Петербурга. Несмотря на то, что ставки по ипотеке постепенно снижаются, цены на рынке аренды только растут. Причем делают это активнее, чем в Москве. Как так получается? Где найм квартиры все же подешевел? Разбираемся в материале Собака.ru.
За год долгосрочная аренда жилья подешевела в 19 крупных городах России. Такое сообщение в середине декабря представил сервис «Авито Недвижимость» со ссылкой на исследование своих аналитиков.
«По итогам ноября самое заметное снижение цен отмечалось в Москве, Краснодаре, Туле, Челябинске и Екатеринбурге, — говорится в тексте компании, — В этом году корректировка стоимости жилья произошла на два месяца раньше, чем по итогам осеннего сезона 2024-го».
Так, по данным сервиса, быстрее всего дешевела аренда в Москве, Краснодаре, Туле, Челябинске и Екатеринбурге. Во всех этих городах цена съема жилья уменьшилась более чем на 10%. В десятку лидеров по этому показателю попали также Ижевск, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Новосибирск.
Константин Каменев
Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости»:
«Снижение арендных ставок в конце 2025 года обусловлено несколькими факторами. Во-первых, рост объема предложения на рынке создал для арендаторов широкий выбор вариантов, исключив дефицит. Во-вторых, пока еще не наблюдалось значительного перетока квартир из сегмента аренды в продажу, несмотря на снижение ключевой ставки почти на 5 процентных пунктов (с 21% до 16,5%) в течение этого года».
Это правда, стоимость аренды снижается?
Как утверждают в «Авито Недвижимости» в большинстве крупнейших городов число объявлений о сдаче жилья увеличилось. Этим в немалой степени и объясняется снижение.
В целом с этим не спорят и другие опрошенные эксперты. «Мы понимаем, что рынок недвижимости всегда цикличен, — говорит в беседе с Собака.ru Валерий Виноградов, вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — Когда был длительный подъем, дальше должна быть некоторая стагнация и даже спад».
«Общий тренд подтверждаем, — сообщили Собака.ru в пресс-службе агентства "Циан", — средняя ставка аренды в городах-миллионниках сейчас ниже, чем год назад: для однушек — фиксируем снижение на 1%, для двушек и трешек — на 4%».
Как добавляют представители «Циана» «ставки снизились вслед за коррекцией спроса». По их словам, основные причины кроятся в четырех факторах:
- снижение темпов роста зарплат (они перестали успевать за расценками на аренду);
- рост конкуренции за арендатора (объем предложения больше прошлогоднего);
- эффект «высокой базы» (высокие цены сложнее индексировать);
- рост спроса на рынке новостроек.
Однако есть в оценках сервисов и различия. К примеру, в расчетах «Циана» Москва — далеко не лидер снижения. «Цифры по динамике ставок в Москве близки к общероссийским», — сообщил Собака.ru Алексей Попов, главный аналитик «Циана».
Почему в Петербурге это все не работает?
Однако Петербург из общего тренда выпадает. По данным «Авито Недвижимости», ставки за год продемонстрировали «небольшой рост в годовом выражении». Хотя осенью цены все же несколько снизились и здесь. Так, в ноябре аренда квартиры в Петербурге в среднем обходилась на 3% дешевле, чем в октябре.
Эту же тенденцию видят и в «Циане». «В Санкт-Петербурге мы наблюдаем рост ставок год к году, — подтверждает Алексей Попов, главный аналитик сервиса, — Этим летом средние ставки аренды однушек в Петербурге прибавили 25% (40 тыс. руб. в мае против 51 тыс. руб. в конце августа), тогда как в среднем по миллионникам рост расценок в высокий сезон не превысил 10%. Коррекция цен в Петербурге в октябре-декабре лишь частично компенсировала летний рост».
«Почему в Петербурге снижение проявляется не так ярко? — говорит Валерий Виноградов из Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. — Просто Петербург — это город, куда круглогодично направлены туристические потоки. Это все время удерживает ставки на высоком уровне. Плюс фактор образования — довольно много молодых людей едут именно сюда учиться».
Впрочем этих факторов, как будто, не достаточно. Они могли бы объяснить разную динамику цен между Петербургом и менее привлекательными с туристической точки зрения Челябинскои или Омском. Однако в чем причина отличия от Москвы? По мнению Виноградова, в Петербурге играет эффект более низкой базы.
Валерий Виноградов
Вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
«В Москве дорожало активнее, чем в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день хорошую однокомнатную квартиру в Питере можно снять за 30 тысяч, хорошую двушку — за 40, хорошую трешку — за 50. В Москве вы такого не найдете. В столице были задраны цены и понятно, что их спад происходит динамичнее, чем в Санкт-Петербурге».
Алексей Попов, главный аналитик «Циана», полагает, что есть и другой фактор. «Фактор увеличения объема предложения тут выражен слабее, так как инвестиционное жилье на рынок, в первую очередь, идет в сегмент краткосрочной аренды)», — говорит собеседник редакции. Проще говоря, люди, которые покупают квартиры в Петербурге под сдачу (или для сохранения сбережений) предпочитают не искать арендатора на долгий срок, а работать с туристами и командировочными.
Что будет в 2026 году?
В ответе на вопрос о ближайших перспективах рынка аренды эксперты вполне солидарны друг с другом. «Ожидается, что в начале 2026 года средняя стоимость долгосрочной аренды продолжит умеренное снижение — эта динамика носит сезонный характер, так как старт года традиционно характеризуется спросом ниже среднегодового уровня», — говорит Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».
«Однако по итогам 2026 года аналитики прогнозируют рост ставок около 10%, — добавляет собеседник редакции, — Этот рост будет связан с базовой индексацией цен, ожидаемым продолжением цикла снижения ключевой ставки, а также с возможным перетоком части предложения из аренды в сегмент продажи».
Очень похожим образом видит ближайшее развитие событий и Алексей Попов, главный аналитик «Циана». «В ближайшие 2 квартала ожидаем снижения ставок [в Петербурге] (примерно на полтора процента в месяц). Устойчивый рост возобновится к началу июня 2026-го. В следующем году он может оказаться меньше [в этом году] на фоне улучшения ипотечных условий», — заключает Попов.
