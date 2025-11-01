Рассказываем, как далеко девелоперы зашли в поисках зон вашего комфорта

вице-президент по маркетингу и продукту Группы RBI

«Площади в итальянском стиле, с кафе и зонами отдыха в доме “Коллекционер” на Петроградской стороне — комфорт начинается с дворов и общественных пространств. В планах прогулочный бульвар с ресторанами, как в проекте “Струны” на улице Шостаковича, или общедоступный фруктовый сад, как в Ultra City 3.0 на улице Королева. Мы высаживаем кустарники и взрослые деревья (не саженцы), которые сразу формируют атмосферу уединенности, дают прохладу в летний зной, укрывают от дождя. Локальные виды растений, камни, гравийные отсыпки и даже мох создают биоразнообразие и ощущение естественного ландшафта. В проекте “Струны” один из валунов (гром-камень!) станет арт-объектом — от прикосновений он издает звуки леса: пение птиц, шелест листьев, шум волн. В тени деревьев мы размещаем не стандартные детские площадки, а немецкие комплексы “Рихтер”, которые стимулируют воображение ребенка и предлагают необычные сценарии игры. Беседки и павильоны — места для отдыха, уединения или работы на свежем воздухе. В холлах, коворкингах и комьюнити-пространствах много уровневое освещение — от общего верхнего света до точечной подсветки, бра и светодиодных лент, а еще энергоэффективные окна с широким остеклением. Интерьеры в природных, успокаивающих тонах: бежевый, серый, терракотовый, приглушенные цвета золота и серебра. В отделке акцент сделан на натуральные и тактильно приятные материалы: дерево, камень, керамогранит, качественный штукатурный состав для стен. Важная составляющая уюта в доме — искусство. Для каждого проекта в коллаборации с экспертами мы находим уникальные арт-объекты, картины и скульптуры».