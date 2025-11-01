Рассказываем, как далеко девелоперы зашли в поисках зон вашего комфорта

В ход идут и камины, и лепнина, и — ИИ: патио и спа-зоны рядом с аэропортом Пулково, изразцовые печи у Таврического сада, арт-объекты среди нордических валунов во дворе дома на Петроградской стороне, римские гостиные и парижские кухни на Васильевском острове.
Изразцы и скульптуры
Из клубного дома «Приоритет» виды на Неву, как и панорама с Литейного моста по соседству, — в самое сердце!
Мультикультурность не путать с многозадачностью! Во всех странах и на всех языках слово «комфорт» означает одно и то же, но понимают его девелоперы по-разному.
Оксана Кравцова
генеральный директор ГК «Еврострой»
«В приоритете у наших покупателей просторные террасы, видовые столовые-гостиные, панорамные шумопоглощающие окна. При отделке общественных пространств, фасадов и интерьеров используем натуральный камень, дерево и металл. В клубном доме “Приоритет” на Воскресенской набережной мы задействовали несколько сортов итальянского мрамора, а каждый светильник и элемент интерьера изготовлены на заказ. Атмосферность и уют в квартире во многом создаются владельцами, но у нас есть исключение — клубный дом “Три грации” у Таврического сада. Здесь мы реставрируем уникальные интерьеры начала XX века в стиле необарокко: с каминами, изразцовыми печами, скульптурами и художественной лепниной. В этих квартирах можно прочувствовать эстетику пространства без коллекционной мебели. Мы работаем с лучшими архитекторами, в частности с Евгением Подгорновым, основателем бюро Intercolumnium и автором большинства наших проектов. Он всегда учитывает масштаб застройки, исторический контекст и органично вписывает новый дом в ткань города. Мы с супругом, основателем и президентом ГК “Еврострой” Валерием Кравцовым, много путешествуем и изучаем тенденции элитного домостроения в Монако, Франции, Англии, Сингапуре. Так, на концепцию ЖК “Привилегия” на Крестовском острове повлиял лондонский One Hyde Park. На облик клубного дома Esper Club — творения Гауди в Барселоне. А на архитектуру “Идеалиста” в Адмиралтейском районе — стиль северного модерна».
Спа и парки
Все четыре сезона в ЖК «Пулково Lake» можно провести у воды: летом — сапы, зимой — каток, осенью и весной — виды на набережную
Лампа Эдисона в интерьере так же уместна, как и Бенедикт Камбербэтч в роли великого изобретателя. Но смотрим шире — свет в доме дают широкие окна, просторные гостиные, угловые комнаты с видами на набережные.
Денис Бабаков
коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — СЗ»
«При проектировании мы руководствуемся ландшафтом, запросом покупателей и нормативами. Из такого симбиоза родилась концепция комплекса “Пулково Lake” в Московском районе. Близость к аэропорту и водохранилищу обусловила низкую этажность застройки. В архитектурном облике квартала фокус сместили на фасады, где фронты зданий визуально “разбили” на отдельные фрагменты благодаря облицовке разной плиткой. Таким образом, каждый фрагмент стилистически напоминает небольшой дом. В планировке продолжили тематику частного домовладения: в некоторых квартирах можно установить камин и оборудовать спа-зону. К части квартир и студий на первом этаже прилегают патио, есть и двухуровневые лоты. Удобное зонирование обеспечивает пространство для каждого члена семьи, при этом сохраняя общую гостиную. Для проекта комфорт-класса такие опции уникальны! Эстетика формируется под влиянием образа жизни петербуржцев — здесь ценят уют, функциональность и культурный контекст. Особенность города — живописные набережные. Для девелопера это возможность не только строить видовые квартиры, но и преображать пространство для общего пользования. В “Пулково Lake” это всесезонный парк: летом — прогулки и сапы, зимой — катание на коньках. Все проекты адаптированы к климату Северной столицы. Увеличенные окна, светлые интерьеры, угловые комнаты с двумя и более окнами компенсируют недостаток естественного освещения. Эргономичные планировки с высокими потолками и встроенными нишами для систем хранения дают больше простора и воздуха. В отделке только натуральные материалы приглушенных, но выразительных цветов, вдохновленных Петербургом».
Беседки и арт-объекты
Фруктовый сад в Ultra City 3.0 раздает сезонные бонусы комфорта в осенний дождь и в летний зной
Пейзажи в духе Шишкина и Куинджи есть у вас дома: валуны, мох, фигурные кустарники во дворе — новая реальность жилых комплексов в самом центре Петербурга.
Михаил Гущин
вице-президент по маркетингу и продукту Группы RBI
«Площади в итальянском стиле, с кафе и зонами отдыха в доме “Коллекционер” на Петроградской стороне — комфорт начинается с дворов и общественных пространств. В планах прогулочный бульвар с ресторанами, как в проекте “Струны” на улице Шостаковича, или общедоступный фруктовый сад, как в Ultra City 3.0 на улице Королева. Мы высаживаем кустарники и взрослые деревья (не саженцы), которые сразу формируют атмосферу уединенности, дают прохладу в летний зной, укрывают от дождя. Локальные виды растений, камни, гравийные отсыпки и даже мох создают биоразнообразие и ощущение естественного ландшафта. В проекте “Струны” один из валунов (гром-камень!) станет арт-объектом — от прикосновений он издает звуки леса: пение птиц, шелест листьев, шум волн. В тени деревьев мы размещаем не стандартные детские площадки, а немецкие комплексы “Рихтер”, которые стимулируют воображение ребенка и предлагают необычные сценарии игры. Беседки и павильоны — места для отдыха, уединения или работы на свежем воздухе. В холлах, коворкингах и комьюнити-пространствах много уровневое освещение — от общего верхнего света до точечной подсветки, бра и светодиодных лент, а еще энергоэффективные окна с широким остеклением. Интерьеры в природных, успокаивающих тонах: бежевый, серый, терракотовый, приглушенные цвета золота и серебра. В отделке акцент сделан на натуральные и тактильно приятные материалы: дерево, камень, керамогранит, качественный штукатурный состав для стен. Важная составляющая уюта в доме — искусство. Для каждого проекта в коллаборации с экспертами мы находим уникальные арт-объекты, картины и скульптуры».
Умный дом и зеркальные спальни
Comfort zone парижской кухни от LEGENDA поспорит за пальму первенства с comfort food
Прокачать свой эмоциональный интеллект реально не только в кабинете психотерапевта — весь спектр приятных ощущений можно пережить и в оранжерейной гостиной, и в зеркальной мастер-спальне.
Всеволод Глазунов
директор по маркетингу LEGENDA
«Согласно концепции Design of life от LEGENDA, пространство квартиры должно быть не просто функциональным, оно должно наполнять жизнь впечатлениями. Мы создали дизайнерские квартиры с римскими, театральными и оранжерейными гостиными, зеркальными и пейзажными мастер-спальнями, парижскими кухнями. Новинка (как ответ на запрос в высоком сегменте недвижимости) — кулинарная мастерская! Это отдельное пространство кухни, где можно проводить кулинарные эксперименты. Для создания трендового интерьера важно обеспечить дом технической базой. Мы предлагаем особую комплектацию квартир TechnoBox — комплексное решение для интеграции диджитал-опций. Система Smart Home Ready позволяет стационарно и удаленно управлять квартирой — настраивать освещение, отопление, систему кондиционирования и объединять умные устройства в различные сценарии — от уютного вечера в кругу семьи до шумной вечеринки с друзьями. На старте мы обращались к зарубежному опыту: в Скандинавии вдохновлялись большими окнами, в Японии — работой с эргономикой пространства, в Америке — объединенными кухнями-гостиными. В одном из наших последних проектов — “Большой, 67” — мы обратились к опыту проектирования частных домов в горной Италии и создали двухуровневые квартиры. На первом этаже размещаем мастер-спальни, на втором — эффектные кухни-гостиные с видом на город. Для России это нетипичная организация многоуровневого жилого пространства, но в разрезе многоэтажного строительства видовые характеристики — привилегия последних этажей. Живописная картина за окном эффектно раскрывается именно в гостиных — вид из окон становится не просто приятным бонусом, а дополнением к интерьеру».
Комментарии (0)