На 65% выросло количество новых жилых домов в бизнес-сегменте за год

Как рассказали аналитики Группы RBI для Собака.ru, в сегменте недвижимости комфорт-класса Петербурга на рынок вывели 11 новых девелоперских проектов и 17 новых очередей в уже реализующихся кварталах. Они принесут городу 730 тысяч новых квадратных метров жилья в течение следующих 3-3,5 лет. Сейчас популярными локациями для стартов в сегменте стали: Невский, Василеостровский (за счет Намыва) и Фрунзенский районы.

В бизнес-классе и выше также зафиксировали рост новых проектов: в первые семь месяцев 2025 года запустили на 65% больше проектов, чем за весь 2024 год. Общая площадь новых домов составляет 240 тысяч квадратных метров. При этом в сегменте постепенно расширяется география строительства — к традиционным локациям Петроградского, Адмиралтейского и Курортного районов добавляется серый пояс: набережная Обводного канала во Фрунзенском районе, локация у станции «Елизаровская», а также на намыве Василеостровского острова.

Также новые дома в проектах бизнес-класса за полгода 2025 года выросли в два раза по количеству квартир, со средних 295 до 604 квартир. Одновременно расширяется прилегающая коммерческая, социальная и рекреационная инфраструктуры и совершенствуется технологическая «начинка» зданий.

«Сами характеристики новых проектов, помимо их размерности, в сегменте бизнес-класса также претерпевают трансформацию. Новым стандартом становятся авторские архитектурные решения, более дорогие материалы, больше внимания в проектах уделяется зеленому благоустройству и созданию локальных точек притяжения. Если говорить о строительстве в центре, то градостроители стараются внимательнее подходить к контексту города, работать с оригинальным визуальным кодом уже существующего квартала. Как пример, архитектура нового проекта «Визионер» на Петроградской стороне перекликается с расположенным по соседству памятником конструктивизма — силовой станцией завода «Красное знамя», — отмечает вице-президент по продажам и сервису Группы RBI Дмитрий Фалкин.

В массовом сегменте (который включает проекты эконом и комфорт-класса) цены за прошедшие месяцы 2025 года в среднем поднялись на 3% и сейчас составляют порядка 272 тысяч рублей за квадратный метр. В бизнес-классе стоимость квадратного метра с января по начало августа 2025 года выросла заметнее — в среднем на 11% до 501 тысячу рублей за квадратный метр, однако есть проекты, которые прибавили в цене до 30-35%. При этом спрос в высокобюджетном сегменте можно обозначить как инвестиционный: на новые проекты приходится порядка 40% всех сделок в сегменте, и покупатели сосредоточены на наиболее доступных лотах по сумме покупки.