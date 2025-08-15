Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На Петроградской стороне появится новый элитный ЖК

В проекте на Средней Колтовской улице, 9–11 предусмотрено строительство трех корпусов от четырех до девяти этажей. Архитектором зданий выступил Евгений Герасимов. Всего в доме запроектировано 225 квартир — от компактной студии с террасой до 6-комнатной квартиры. На первом этаже разместят 15 коммерческих помещений.

Предоставлено пресс-службой Группы RBI
Предоставлено пресс-службой Группы RBI

Группе RBI выдали разрешение на строительство элитного дома «Визионер» в Петроградском районе. Архитектором проекта выступил Евгений Герасимов. Площади квартир варьируются от 32 до 147 квадратных метров. На верхних этажах разместят квартиры с террасами. Первый этаж дома займут 15 коммерческих помещений площадью от 40 до 122 квадратных метров и высотой потолков 3,9 метра.

Входы в комплекс будут организованы со стороны Средней Колтовской и Малой Зелениной улиц через двусветные входные группы. В каждой из входных групп разместят арт-объекты, созданные специально для проекта «Визионер», — декоративные керамические панно от петербургского художника и скульптора Юлии Клоповой.

Для жителей предусмотрен собственный фитнес-клуб с зоной для пилатеса и массажный кабинет. На подземном этаже, объединяющем три корпуса, расположится паркинг на 153 автомобиля, велопарковка на 50 мест и 44 кладовых помещения. В каждой секции предусмотрены колясочные.

«Дом «Визионер» отсылает к силуэту расположенной рядом силовой станции фабрики «Красное знамя» — символу авангардного конструктивизма. Динамику и в то же время мягкость придают плавные изгибы, радиальные углы эркеров и самого здания, полуциркульная арка входа. В фасадах и интерьерах повторяется единый орнамент, создающий аллюзию на шахматную клетку», — рассказали в пресс-службе Группы RBI.

Во дворе разместят пейзажный сад с зонами для детей, подростков и взрослых, а также установят беседку с уличными обогревателями. Также в проекте предусмотрена диджитализация всех ключевых процессов: домофоны, телеметрия, видеонаблюдение, а за чистоту воды отвечает четырехступенчатая система фильтрации. Завершить строительство дома планируют в четвертом квартале 2028 года.

