Госдума окончательно приняла поправки к закону о КРТ

«Это первый федеральный закон, внесенный петербургским парламентом в этом созыве, который приняла Государственная Дума», — отметил депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Так, власти Москвы, Петербурга и Севастополя смогут самостоятельно решать, куда переселять горожан, если их дома подлежат сносу в рамках программы КРТ.

Помимо этого все регионы будут самостоятельно определять порядок включения жилых домов, где не состоялись общие собрания, в решение о КРТ. Ранее в таких случаях здания включали в программу автоматически.

Напомним, закон о комплексном развитии территорий предусматривает снос панельных домов 1957–1970-х годов постройки. Освободившуюся землю будут отдавать под освоение застройщикам. В 2024 году в Петербурге продлили мораторий на КРТ до 2026 года.