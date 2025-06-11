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Госдума окончательно приняла поправки к закону о КРТ

Власти Петербурга смогут решать, куда переселять горожан в рамках КРТ, и определять порядок включения в программу домов, где не проводили собрания собственников.

Denis Kabelev / Shutterstock

«Это первый федеральный закон, внесенный петербургским парламентом в этом созыве, который приняла Государственная Дума», — отметил депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Так, власти Москвы, Петербурга и Севастополя смогут самостоятельно решать, куда переселять горожан, если их дома подлежат сносу в рамках программы КРТ.

Помимо этого все регионы будут самостоятельно определять порядок включения жилых домов, где не состоялись общие собрания, в решение о КРТ. Ранее в таких случаях здания включали в программу автоматически.

Напомним, закон о комплексном развитии территорий предусматривает снос панельных домов 1957–1970-х годов постройки. Освободившуюся землю будут отдавать под освоение застройщикам. В 2024 году в Петербурге продлили мораторий на КРТ до 2026 года.

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