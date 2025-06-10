Госдума во втором чтении приняла поправки к закону о КРТ

В Госдуме во втором чтении приняли поправки к федеральному закону о комплексном развитии территорий (КРТ) — их предложили петербургские депутаты.

Одна из них позволяет властям Москвы, Петербурга и Севастополя самостоятельно решать, куда переселять горожан, если их дома подлежат сносу. Сейчас в городах федерального назначения жильцам домов, попадающих под программу КРТ, должны выделять равнозначные квартиры в том же поселении, городском округе.

Помимо этого, все регионы смогут самостоятельно определять порядок включения жилых домов, где не состоялись общие собрания, в решение о КРТ. Пока в таких случаях здания включают в программу автоматически.

«Вопрос комплексного развития территорий — один из важнейших и наиболее чувствительных для Петербурга, поэтому мы с коллегами всех фракций Законодательного Собрания проделали долгую и непростую работу с тем, чтобы обеспечить максимальную защиту жилищных и имущественных прав граждан. Надеемся, что уже в ближайшее время документ будет принят окончательно», — отмечает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок.

Завтра депутаты должны проголосовать за законопроект в третьем чтении.

Напомним, закон о комплексном развитии территорий предусматривает снос панельных домов 1957–1970-х годов постройки. Освободившуюся землю будут отдавать под освоение застройщикам. В 2024 году в Петербурге продлили мораторий на КРТ до 2026 года.