С 2018 года аренда «однушки» в разных районах Петербурга выросла в цене на 51–94%! Что происходит? И чего ждать в этом году?

Без малого 300 тысяч рублей — столько в середине февраля стоила на сайте ЦИАН аренда самой дорогой «однушки» в Петербурге. За эти деньги арендатору предлагается 68-метровая квартира в доме на берегу Малой Невки. Напротив, самый дешевый вариант потребует всего лишь 16 тысяч в месяц. Правда, за эти деньги не предполагается какой-либо ремонт — сам владелец предлагает использовать свою жилплощадь в Шушарах в качестве «склада для разрешенных в РФ предметов».

Как подсчитали в ЦИАН, только за прошлый год аренда жилья в Петербурге выросла в цене на 20,4%. Причем долгое время цены росли, несмотря на то, что количество предложений на рынке также увеличивалось. Проще говоря, спрос опережал даже растущее предложение.

К концу года наметилось некоторое снижение цен, но ненадолго: уже в феврале «Бюллетень недвижимости» отмечал, что «на рынке аренды в Петербурге подорожали все типы жилья».