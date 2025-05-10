В Петербурге снизилась долгосрочная аренда квартир

Петербург вошел в число 36 российских городов, где арендная ставка заметно уменьшилась. Изучив предложения на рынке жилой недвижимости в 44 населённых пунктах, аналитики пришли к выводу, что сильнее всего цены снизились в Москве и Казани (по –17%), Нижнем Новгороде и (–16%), Красноярске, а наряду с Петербургом снижение на 14% зафиксировали в Челябинске. Такие данные приводит «Деловой Петербург» со ссылкой на данные «Авито недвижимости».

«Если исключить туристические локации, такие как Сочи и Калининград, то за последние полгода наблюдается значительное снижение цен на долгосрочную аренду. Подобный тренд может сохраниться приблизительно до середины лета, когда мы увидим традиционный рост активности арендаторов перед началом учебного и делового сезонов», — полагает руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге резко выросла аренда в коммуналках. Сейчас среднемесячная стоимость такого жилья в самом дешевом сегменте в доходит до 15 164 руб. В ближайшие месяцы на рынке ожидают сохранение тренда.