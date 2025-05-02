В Петербурге резко выросла аренда в коммуналках

За год аренда выросла на 15,6%. В Ленобласти съем в коммуналках подорожал еще сильнее — на 20,8% (до 12,5 тыс. рублей в месяц). Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на портал «Мир квартир». В конце прошлого года насчитывал около 60 тысяч таких квартир. Но сдается из них лишь малая часть.

«Наем комнат — формат менее популярный, чем наём квартир, к тому же, комнаты обычно сдаются в сегменте «эконом» и «эконом-минус». Поэтому рост ставок на них не такой уж впечатляющий, однако идёт вполне в русле общего повышения ценников в сегменте аренды недвижимости», — приводит агентство заявление гендиректора федерального портала «Мир квартир».

Ранее мы рассказывали о том, что средняя цена элитного жилья на «вторичке» Петербурга выросла на 10%.