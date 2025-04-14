Средняя цена элитного жилья на «вторичке» Петербурга выросла на 10%

Средняя цена на вторичном рынке элитной жилой недвижимости достигла 793 тысяч рублей за квадратный метр — это на 10% выше, чем год назад, подсчитали аналитики консалтинговой компании NF GROUP. И это несмотря на то, что на рынок вышли новые лоты, спрос все еще превышает предложение, вторичный рынок остается дефицитным.

По итогам первого квартала 2025 года больше всего предложений на «вторичке» было на Крестовском острове (35% общей площади экспонируемых квартир и апартаментов). На втором месте — Петроградская сторона (22%), на третьем — «Золотой треугольник» (11%). Для сравнения — на первичном рынке элитного жилья Крестовский остров занял лишь третью строчку рейтинга (15% предложения), уступая Петроградской стороне (43%) и Петровскому острову (21%).

«Активный вывод лотов в 2022–2023 годах и высокий спрос — в том числе за счет перехода покупателей с первичного рынка — привели к быстрому сокращению предложения и замедлению его прироста. В последние годы вторичный рынок все чаще пополняется за счет флиппинга — стратегии, при которой инвесторы покупают квартиры, делают ремонт и перепродают. Сегодня особенно востребована «новая вторичка» — квартиры в недавно сданных ЖК с современными планировками и инфраструктурой. В условиях дефицита такие объекты с качественным ремонтом быстро находят покупателя и почти не задерживаются в экспозиции», — рассказала директор департамента элитной недвижимости NF GROUP в Петербурге Алия Ханбекова.