Особняк на Каменном острове продадут за полмиллиарда рублей

Выставленный на продажу особняк расположен в западной части Каменного острова, у Мало-Крестовского моста, радом с дубом Петра I, дачами графини М. Клейнмихель, Л. Чинизелли и так называемой «Голубой дачей» — особняком в неоклассическом стиле.

Новому собственнику достанется одна из самых престижных петербургских локаций в парке «Тихий отдых», среди усадеб и дач, принадлежавших Николаю Путилову, купцам Елисеевым, дипломату Половцову, профессору Бехтереву, принцу Ольденбургскому

«В доме помимо гостиной с камином и выходом на террасу, парадной столовой, хозяйских и гостевых мастер-спален с гардеробными, комнат для отдыха, кабинета, переговорной, детской и игровых комнат, оборудованы спортивная и SPA зоны, бассейн, профессиональная шеф-кухня и помещения для обслуживающего персонала», — говорится в сообщении Российского аукционного дома.

Ранее мы писали о том, что Петербург занял первую строчку мирового рейтинга по росту цен на элитное жилье.