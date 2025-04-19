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Особняк на Каменном острове продадут за полмиллиарда рублей

Здание площадью 1116,9 кв. метров имеет четыре этажа, включая цокольный этаж и мансарду. Оно построено в 2007 году на участке 794 кв. метров. Начальная цена лота — 490 млн рублей.

Collection Maykova/shutterstock

Выставленный на продажу особняк расположен в западной части Каменного острова, у Мало-Крестовского моста, радом с дубом Петра I, дачами графини М. Клейнмихель, Л. Чинизелли и так называемой «Голубой дачей» — особняком в неоклассическом стиле.

Новому собственнику достанется одна из самых престижных петербургских локаций в парке «Тихий отдых», среди усадеб и дач, принадлежавших Николаю Путилову, купцам Елисеевым, дипломату Половцову, профессору Бехтереву, принцу Ольденбургскому

«В доме помимо гостиной с камином и выходом на террасу, парадной столовой, хозяйских и гостевых мастер-спален с гардеробными, комнат для отдыха, кабинета, переговорной, детской и игровых комнат, оборудованы спортивная и SPA зоны, бассейн, профессиональная шеф-кухня и помещения для обслуживающего персонала», —  говорится в сообщении Российского аукционного дома.

Ранее мы писали о том, что Петербург занял первую строчку мирового рейтинга по росту цен на элитное жилье. 

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