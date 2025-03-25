Петербург занял первую строчку мирового рейтинга по росту цен на элитное жилье

Аналитики NF GROUP проанализировали рейтинги ежегодного исследования благосостояния The Wealth Report 2025 компании Knight Frank с учетом динамики цен на элитную недвижимость в российских городах. The Wealth Report – международный отчет содержит аналитические сводки, экспертные оценки и рейтинги городов и стран, помогая понять специфику рынков элитной недвижимости, траекторию их развития, перспективы, риски и инвестиционную привлекательность коммерческой недвижимости и предметов роскоши, а также тренды в сфере благотворительности.

Петербург и Москва заняли две первые строчки мирового рейтинга динамики цен PIRI (Prime International Residential Index) 100, который отслеживает глобальную динамику средневзвешенных цен на элитное жилье в 100 ключевых городах мира в национальной валюте. За 2024 год 77 из 100 рынков элитной недвижимости продемонстрировали положительную динамику цен, на трех рынках показатели не изменились, а снижение зафиксировано в 20 городах.

Петербург показал рост цен на 25,8%. Средняя цена квадратного метра элитного жилья составила 790 тыс. руб. Московские показатели 20,5% прироста цен и 1,95 млн рублей.

Также в десятку вошли Сеул (18,4%), Манила (17,9%), Дубай (16,9%) и Эр-Рияд (16%), Токио (12,1%), Джедда (9,6%), Ориндж (9,3%) и Корфу (8,9%). Отрицательная динамика зафиксировали в Нью-Йорке (-0,3%), Лондоне (-1%), Гонконге (-2,2%) и Остине (-4,3%).