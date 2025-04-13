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На севере Петербурга хотят построить жилой квартал из 200-метровых небоскребов

ООО ««Специализированный застройщик «Сэтл Каменка» подал документы в комиссию по землепользованию и застройке предложение по строительству целого квартала.

фото: КГА

«Деловой Петербург» сообщает, что обществу принадлежат 59 участков на территории, ограниченной Западным скоростным диаметром, северной границей Приморского района, Комендантским проспектом, Парашютной улицей и береговой линией Каменки.

Компания предлагает увеличить предельные параметры разрешенного строительства до 200 метров. В заявлении отмечается, что территория находится на удалении от исторического центра и местных памятников. В компании также отмечают, что объекты будут видны на охраняемых исторических панорамах и видах Петербурга.

В частности, объекты будут видны на панораме Большой Невки с Гренадерсксого моста, с Дворцового моста («незначительным фрагментом... между барабанами куполов Князь-Владимирского собора»), с Троицкого собора (кроме летнего времени), от здания Генерального штаба («незначительными фрагментами»), с Марсова поля (но летом будут перекрываться деревьями), с Дворцовой набережной («будут замыкать створ Каменноостровского проспекта, возвышаясь на 46% своей высоты (92 м) над существующей застройкой»).

Ранее мы писали о том, что на намыве Васильевского острова появится новый жилой квартал. Уже ведут подготовку к строительству квартала «Северный ветер», в котором будут использовать все типы жилых домов — секции переменной этажности, урбан-виллы, таухаусы, акцентные башни.

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