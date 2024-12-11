На намыве Васильевского острова появится новый жилой квартал

Мастер-план и архитектуру первого проекта в Петербурге представила компания «Брусника». Облик домов вдохновлен финской архитектурой и наследием архитектора Алвара Аалто. Общая площадь участка составляет 5,6 га. Проект состоит из пяти домов, жилая площадь с учетом летних помещений — более 100 тысяч квадратных метров.

Квартал «Северный ветер» разделят на шесть кластеров: активный городской, тихий природный, спортивный, семейный, культурный и рекреационный. В центре квартала расположат здания детского сада и школы. Внутри каждого из кластеров разместят десять разных по характеру и наполнению площадей. Между собой их свяжет зеленый кольцевой бульвар с выходом в парк.

Общественные пространства «Северного ветра» откроют для всех жителей Петербурга. Они станут музеем под открытым небом, а в качестве экспонатов авторы интегрировали в проект десять арт-объектов, созданных российскими современными художниками.

Кроме того, в квартале появится культурный центр с театральной студией, детским клубом, семейным кафе, соседским центром, спортивным залом и beauty-коворкингом. Он также будет открыт для всех горожан, а не только для жителей квартала.

Ранее стало известно, что екатеринбургский девелопер «Брусника» вышел на рынок Петербурга. Застройщик арендовал у Element Developmen участок на намыве Васильевского острова. По договору компания сможет построить 19-этажный жилой комплекс. Это будет первый проект «Брусники» в городе. Помимо, крупный игрок рынка недвижимости начал проект в поселке Новоселье в Ленобласти.