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Долгосрочная аренда жилья в Петербурге подешевела на 8%

Это связывают с резким ростом объемов свободных квартир на рынке. Самое большое увеличение лотов зафиксировали среди однокомнатных квартир (+75% год к году).

Shutterstock.com

По итогам первого квартала 2025 года стоимость долгосрочной аренды квартир в Петербурге упала на 8%, пишет РБК со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимость». Эксперты компании связывают такую динамику с ростом объемов предложения на рынке.

На площадке бесплатных объявлений зафиксировали рост свободных квартир: в сегменте однокомнатных квартир (+75% год к году), двухкомнатных (+72%), трехкомнатных квартир (+70%) и студий (+57%).

Аналитики подтверждают: это общероссийский тренд. Выбор квартир для долгосрочной аренды вырос в 44 городах (в среднем на 58%) по сравнению с прошлым годом.

При этом новые жильцы не спешат искать арендную жилплощадь. Это привело к снижению арендных ставок: за первый квартал стоимость аренды на однокомнатные квартиры снизилась на 8%, на двухкомнатные — на 12%, на трехкомнатные — на 1%, на студии — на 9%.

«По итогам первого квартала на рынке сформировалась благоприятная для арендаторов ситуация. За последние несколько месяцев выбор у квартиросъемщиков стал больше, и отчасти благодаря этому средние цены снизились», — сообщила руководитель категории долгосрочной аренды «Авито» Константин Каменев.

С 2018 года аренда «однушки» в разных районах Петербурга выросла в цене на 51–94%! Что происходит? И чего ждать в этом году?

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