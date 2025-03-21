Квартиры меньше 28 метров могут перестать строить! Почему? Как это скажется на рынке недвижимости в Петербурге и области?

«Эффект будет небыстрым»

Как рассказывает в комментарии для Собака.ru Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой», тренд на постепенный рост количества квадратных метров в петербургских и областных квартирах прослеживался еще до появления рекомендаций Минстроя и даже до ограничений, принятых в Москве. «В премиальном и элитном сегменте минимальные форматы и так довольно просторные, а массовый рынок постепенно уходит от микростудий в сторону более продуманных планировок», — говорит она.

Впрочем, это не значит, что новые областные и городские (если они будут введены) лимиты площадей никак не затронут рынок. «В Ленобласти запрет уже фактически состоялся, и застройщики, которые планировали одни квартирографии, теперь вынуждены переделывать проекты и получать совсем другую экономику (цена квадратного метра в небольших проектах всегда выше, чем в более крупных)», — говорит Максим Ельцов из ПИА «Недвижимость».

Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики, также считает, что влияние на рынок будет существенным. Однако он полагает, что этот «эффект будет небыстрым», ведь Минстрой рекомендует ограничить согласование строительства нового, а не продажи уже возведенного жилья. «Имеющихся запасов, а также лотов в корпусах с уже готовыми документами (но еще не вышедшими в реализацию) достаточно для того, чтобы обычный покупатель еще пару лет не замечал этих изменений», — добавляет эксперт.

Об этом же в комментарии для Собака.ru говорит и Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург». «Сегодня к старту готовятся и находятся в продаже те ЖК, квартирография которых была согласована задолго до обозначения инициативы по ограничению минимальной площади, поэтому эффект от новых правил мы сможем оценить не ранее, чем через 2-3 года», — говорит он.