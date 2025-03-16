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Недвижимость

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В Петербурге выставили на продажу гостиницу «Талион»

Отель на Большой Морской улице, 14 выставили на торги за 10 миллиардов рублей. Общая площадь шестнадцати помещений составляет 9,8 тыс. м2. Площадь участка — 6,8 тыс. м2.

Grigorii Pisotsckii / Shutterstock.com

Продается также и иное имущество, связанное с гостиницей (дюседепорты с цветами, медальоны с самураями, ванны и прочее). Всего выставлено на продажу более 12 тыс. позиций. Имущество принадлежит ЗАО «Елисеев палас отель» (около 40 % имущества по числу позиций и 60 % в общей сумме лота) и АО «Талион» (около 60 % по числу позиций и 40 % в деньгах). Об этом пишет «Деловой Петербург».

Здание на Большой Морской, 14, охраняется как памятник архитектуры — "Дом Чичерина Н.И. (Елисеевых) с домом Косиковского А.И.". Гостиница в здании открылась в 2003 году.

Ранее мы писали о том, что квартиру Бехтерева выставили на продажу в Петербурге. За однокомнатную квартиру в 43 квадратных метра на Каменном острове просят 25 млн рублей. Недвижимость находится в двухэтажном доме 1917 года постройки близ Малой Невки и парка Тихий отдых.

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