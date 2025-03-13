Такое объявление появилось на сайте объявлений Авито. В описании к лоту сказано, что в этой квартире проживал Владимир Михайлович Бехтерев — основатель отечественной школы психоневрологов и основоположник направления патопсихологии (изучения расстройств психических процессов) в России.

«Дуx времени почувствуeте в каждом уголке этoй квaртиры. Kамeнный oстрoв — это мecто, где истoрия встречaется c cовpeменнocтью, oдно из самых престижных и атмосферных мест Санкт-Петербурга. Тишина, зелень и близость к главным достопримечательностям города. Квартира под ремонт — идеальный холст для ваших идей», — говорится в описании.