18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Квартиру Бехтерева выставили на продажу в Петербурге

За однокомнатную квартиру в 43 квадратных метра на Каменном острове просят 25 млн рублей. Недвижимость находится в двухэтажном доме 1917 года постройки близ Малой Невки и парка Тихий отдых.

Shutterstock.com

Такое объявление появилось на сайте объявлений Авито. В описании к лоту сказано, что в этой квартире проживал Владимир Михайлович Бехтерев — основатель отечественной школы психоневрологов и основоположник направления патопсихологии (изучения расстройств психических процессов) в России.

«Дуx времени почувствуeте в каждом уголке этoй квaртиры. Kамeнный oстрoв — это мecто, где истoрия встречaется c cовpeменнocтью, oдно из самых престижных и атмосферных мест Санкт-Петербурга. Тишина, зелень и близость к главным достопримечательностям города. Квартира под ремонт — идеальный холст для ваших идей», — говорится в описании.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: