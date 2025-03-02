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Квартиры в петербургских новостройках стали меньше на 21%

На столько изменилась средняя площадь с 2014 года. Еще 10 лет назад в Петербурге метраж квартир в новых проектах, выходящих в продажу, составлял 52,1 кв. м, сегодня — 41 кв. м.

bellena / Shutterstock.com

«В начале 2025 года впервые в истории петербургского первичного рынка недвижимости средняя площадь квартир опустилась ниже 40 кв. м. За десять лет снижение по покупаемому метражу составило более 20%, а средние цены поднялись на 175%», —  пишет ТАСС со ссылкой на данные Группы RBI.

Заметнее всего сокращение площадей произошло в 2014-2016 годы - сразу на 15%. Затем последовал период стабилизации, но с 2019 по 2022 гг. опять произошло постепенное снижение этого показателя до 40,3 кв. м. На сегодня средний метраж квартир в новых проектах, выходящих в продажу в Петербурге, составляет 41 кв. м.

В структуре спроса доля малометражных квартир в петербургских новостройках на текущий момент составила порядка 72%: около 30% ДДУ приходится на студии, 42% - на однокомнатные квартиры.

С 2018 года аренда «однушки» в разных районах Петербурга выросла в цене на 51–94%! Что происходит? И чего ждать в этом году? Рассказываем об этом в нашем материале.

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