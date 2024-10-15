Что происходит на рынке недвижимости Петербурга? Рост цен на аренду до 32% и снижение спроса на новостройки

Что происходит на рынке недвижимости?

13 сентября Банк России повысил ключевую ставку с 18 до 19% на фоне высокой инфляции и перегрева экономики. «Ипотечная ставка напрямую зависит от ключевой, поэтому стандартная ипотека сейчас выдается под 21-23%. Она влияет на поведение покупателей, рынок стал менее активным», — отмечает основатель и руководитель агентства недвижимости Galler Сергей Галлер.

Главным событием на рынке недвижимости стала отмена льготной ипотеки — с 1 июля осталась лишь семейная ипотека с более жесткими условиями, безадресная ипотека с господдержкой отменена по всей стране, IT-ипотека свернута в Москве и Петербурге. «Отсутствие льготных программ, заградительные высокие ставки по “обычным” кредитам, эффект высокой базы (многие уже купили жилье на пике спроса в 2023 году) привели к снижению числа сделок и перераспределению спроса между сегментами рынка. Продаж в новостройках стало меньше, зато выросла активность в долгосрочной аренде и не так заметно просела вторичка», — рассказывает руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.

«Если сравнивать нынешнюю ситуацию на рынке недвижимости с прошлым годом, мы констатируем — спрос в целом сократился, стало меньше сделок на 30-40%. Прежде всего этому способствовали высокие проценты по депозитам банка и рост ключевой ставки. Вместо инвестирования в недвижимость, люди чаще предпочитают класть деньги под депозит в банки», — добавляет вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Валерий Виноградов.