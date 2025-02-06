Напротив «Севкабель Порта» появятся новый жилой квартал и общественное пространство

Как рассказали руководитель холдинга LEGENDA Intelligent Development Василий Селиванов и руководитель архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры» Евгений Герасимов для Собака.ru, проект «LEGENDA Васильевского» на Кожевенной линии — ​это редевелопмент большого масштаба.

«В свое время эту территорию упорно и последовательно расшили через разделение территорий. Затем актив долго находился у банка. Потом банк продал его девелоперу, который в свою очередь несколько лет занимался согласованием градостроительной документации и даже смог все утвердить. И вот когда мы наконец купили эту землю, появилась необходимость переделать предыдущий проект: уровень и статус территории изменились, так же как и вовлеченность ее в городской масштаб. Что из себя представляла эта территория 7 лет назад — ​кроме запущенной промзоны и корпусов обанкротившегося завода «Севкабель»? Ничего. Потом появилось креативное пространство «Севкабель Порт» — ​место ожило и стало центр притяжения. Изменились статус и восприятие территории, а значит, и капитализация — ​теперь мы можем позволить себе сделать здесь лучше. «Севкабель Порт» сжат, перенасыщен — ​потоку событий и людей нужно куда‑то выплеснуться. Поэтому наш квартал подхватывает эту волну», — отметил Селиванов.

Евгений Герасимов подчеркнул, что удалось спроектировать аванплощадь, которая станет открытым общественным городским пространством.

«Пешеходный бульвар в квартале «LEGENDA Васильевского» приведет с одной стороны к школе, а с другой — к храму иконы Божией Матери «Милующая». Кроме того, территория квартала соединится с Большим проспектом, то есть из депрессивной и закрытой станет открытой и вернется к общественной жизни», — добавил архитектор.

В 2022 году стало известно, что в Петербурге на месте завода «Севкабель» построят дома, детский сад и школу. Госстройнадзор выдал «Группе ЛСР» разрешение на застройку бывшей территории завода «Севкабель». Спустя год Legenda выкупила у «Группы ЛСР» проект строительства жилья на бывшем заводе «Севкабель». Холдинг получил земельный участок площадью 10,2 га на Васильевском острове. Ранее на этой территории располагался обанкротившийся завод «Севкабель». Предполагается, что на участке появится около 100 тысяч квадратных метров жилья.