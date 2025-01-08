Петербургская квартира у Таврического сада стала одной из самых дорогих в России

Она продается за 520 млн рублей. Автор объявления отмечает, что интерьер квартиры с высокими потолками, лепным декором и скульптурными элементами создает атмосферу роскоши. В самом доме созданы все условия для комфортной жизни — здесь есть ресепшн, переговорная, приватный спортивный зал и уютный дворик с зоной отдыха. В нескольких минутах от дома расположена акватория Большой Невы с разводными мостами. Об этом сообщает пресс-служба «Авито недвижимость».

Самой дорогой квартирой на «вторичке» стала недвижимость в Москве на Пречистенка за 1,8 млрд рублей. Согласно объявлению, квартира выполнена в стиле неоклассики с использованием мрамора, ценных пород дерева и премиальных материалов. Пространство включает гостиную, кухню-столовую, мастер-спальню, четыре дополнительные спальни, четыре санузла, гардеробные, постирочную, кладовую и балконы. Высота потолков составляет 3,8 метра, в квартире предусмотрены панорамные окна с видом на улицу и двор. Дом, построенный в 1912 году, был реконструирован с сохранением исторического облика.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге продают квартиру в доме XVIII века. За недвижимость 1720 года на Английской набережной просят 110 миллионов рублей.