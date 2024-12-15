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В Петербурге продают квартиру в доме XVIII века

За недвижимость 1720 года на Английской набережной просят 110 миллионов рублей. В этом трехэтажном здании продается пятикомнатная квартира площадью 206 м². Жилая часть объекта составляет 119,1 м², площадь кухни — 43,1 м². Она занимает второй этаж из трех.

Nelli Nekrasova / Shutterstock.com

Единственная квартира в доме, построенном до 1750 года, тоже относится к категории элитной недвижимости. Ее расположение в историческом центре, набережная и архитектурные особенности выделяют объект среди других предложений.

Всего на рынке Петербурга, по данным специалистов, продается около 4 100 квартир, расположенных в домах более чем со столетней историей. «Наибольшее количество предложений приходится на здания, построенные в период с 1900 по 1924 год. В этих домах находится более половины всех квартир, выставленных на продажу в категории старинных домов. В домах, построенных до 1900 года, насчитывается 1975 квартир, что составляет 48% от общего объема. Менее 3% предложений — это квартиры в домах, построенных до 1800 года. Всего таких объектов 121», — рассказали в пресс-службе агентства недвижимости «Невский простор».

Квартиры в новостройках Петербурга продолжают расти в цене — об этом в начале декабря сообщило издание «Деловой Петербург». Подорожание происходит несмотря на то, что с момента отмены льготной ипотеки прошло уже почти полгода, а эксперты крупных СМИ время от времени предсказывают снижение стоимости квадратного метра. Как такое возможно? Долго ли еще может продолжаться? И стоит ли вообще ждать, что квартиры станут доступнее? 

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